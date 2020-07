Emmanuel Macron a pus capat speculatiilor privind reconstructia catedralei Notre Dame din Paris. Arhitectii au propus construirea unei piscine sau a unui parc pe acoperisul catedralei

Catedrala a ars partial in aprilie 2019. Incendiul a distrus acoperisul si spira emblematica proiectata de Eugene Viollet-le-Duc.Palatul Elysee a transmis joi seara ca Notre Dame va fi reconstruita "pe cat posibil conform ultimului stadiu" cu obiectivul de "a nu intarzia lucrarile si nici de a complica lucrurile" printr-o restaurare in stil modern, relateaza BBC.Macron isi doreste ca restaurarea sa fie finalizata pana in 2024, cand Parisul va gazdui Olimpiada.A mai fost adaugat ca un concurs international de design pentru realizarea spirei ar cauza intarzieri inutile."Presedintele are incredere in experti si a aprobat principalele schite ale proiectului prezentat de arhitectul sef care prevede reconstruirea spirei identic", a mai transmis palatul Elysee.Dupa incendiu , in decurs de doua zile au fost stranse donatii de aproximativ 900 de milioane de dolari pentru sprijinirea restaurarii catedralei.Prima spira a catedralei a fost construita in secolul al 13-lea, insa din cauza deteriorarii a fost inlaturata in secolul al 18-lea. A fost inlocuita de cea proiectata de arhitectul Eugene Viollet-le-Duc, construita la jumatatea secolului al 19-lea.Initial, presedintele Macron a lasat sa se inteleaga ca ar fi in favoarea unei abordari moderne. Ideea ca spira sa fie acum reconstruita in maniera alternativa a starnit un val de critici, dar si de propuneri venite de la arhitecti din intreaga lume. Unii au propus chiar construirea unei piscine pe acoperis sau a unui parc.Arhitectul sef al cateralei, Philippe Villeneuve, a sustinut ferm o restaurarea fidela celei din secolul 19.