Emmanuel Macron: Franta accelereaza planurile de relaxare a restrictiilor impuse pentru combaterea noului coronavirus

Ziare.

com

''Lupta impotriva epidemiei nu s-a incheiat, dar sunt bucuros de aceasta prima victorie impotriva virusului'', a afirmat Macron.Presedintele francez a promis ca nu vor fi transferate populatiei prin impozite costurile de sustinere a companiilor si a locurilor de munca in timpul celei mai grave crize economice de la cel de-al Doilea Razboi Mondial.Restaurantele si cafenelele din Paris vor avea voie sa se redeschida complet incepand de luni, a transmis Emmanuel Macron in discursul televizat.Guvernul francez se asteapta ca economia sa se contracte cu 11% in 2020.Criza coronavirusului a expus dependenta mare a Frantei si, in general, a Europei de lanturile de aprovizionare globale, de la industria auto pana la smartphone-uri si produse farmaceutice, care au fost paralizate de la aparitia epidemiei in China "Singurul raspuns este sa construim un model economic mai puternic, sa muncim si sa producem mai mult, pentru a nu ne baza pe ceilalti", a declarat Macron.Presedintele a spus ca va lucra pentru construirea unei Europe care sa fie mai putin dependenta de China si de Statele Unite.Macron s-a referit, de asemenea, la protestele anti-rasism care s-au raspandit in Franta, ca urmare a mortii afro-americanului George Floyd in Statele Unite.Extinderea protestelor la nivel global a obligat Franta sa se confrunte cu acuzatiile venite din partea minoritatilor etnice referitoarea labrutalitatea agentiilor de aplicare a legii din Franta.Potrivit lui Macron, culoarea pielii a redus prea des oportunitatile unei persoane in Franta, el promitand ca nu va accepta sub nicio forma discriminarea.