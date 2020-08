Emmanuel Macron: "Inchiderea frontierei intre doua tari nu are niciun sens atunci cand exista focare"

In schimb, Macron s-a pronuntat pentru o coordonare la nivel european si pentru abordari comune in fata focarelor locale de COVID-19.''Inchiderea frontierei intre doua tari nu are niciun sens atunci cand exista focare, zone de circulatie activa asa cum le numim acum, care sunt clar identificate'', a sustinut seful statului francez in timpul unei vizite la o fabrica de medicamente.Europa are milioane de lucratori transfrontalieri, dintre care unii calatoresc intre doua regiuni neafectate din tari diferite, si ar fi ''absurd'' sa impiedicam ''viata cotidiana, viata economica'', a explicat Emmanuel Macron.El a spus ca a discutat saptamana trecuta cu Angela Merkel in timpul vizitei ei la resedinta de vara a presedintelui francez si se asteapta sa se concentreze asupra acestei chestiuni in zilele urmatoare.''Vom lucra in zilele urmatoare pentru a avansa pe acest subiect. Sa nu repetam greselile din martie in aceasta privinta. Ar fi contraproductiv si mai presus de orice este ineficient in lupta contra raspandirii virusului'', a explicat presedintele francez.Franta a inregistrat joi 6.111 noi cazuri de COVID-19, cea mai mare valoare a acestui indicator de la finalul lunii martie.