Emmanuel Macron, interviu pentru Al Jazeera: Inteleg ca poti fi socat de caricaturi, dar ele nu pot justifica violenta

Vointa pe care Macro si-a exprimat-o la Sorbona, la omagiul national adus lui Samuel Paty, decapitat din cauza ca a prezentat caricaturi Charlie ale profetului Mahomed, de a apara dreptul la caricaturizare, inclusiv a profetului Mahomed, a provocat un val de furie fara precedent intr-o mare parte a lumii musulmane.Acest subiect a alimentat o criza diplomatica cu Turcia lui Recep Tayyip Erdogan, care a anuntat, la fel ca multe alte tari islamice de la Golful Persic si din Orientul Mijlociu, o boicotare a produselor frantuzesti.Manifestatii l-au luat drept tinta pe Emmanue Macron, la care i s-au calcat in picioare portetele sau i s-au ars efigii.Dosarul a luat o intorsatura si mai dureroasa joi, printr-un asasinat islamist intr-o bazilica din Nisa, soldat cu trei morti.In acest context, seful statului francez a inregistrat vineri un interviu de 55 de minute cu corespondentul postului din Qatar Al Jazeera in Franta."Inteleg ca poti fi socat de caricaturi, dar nu voi accepta niciodata sa se justifice violenta", declara el."Libertatile noastre, drepturile noastre, consider ca este vocatia noastra sa le aparam", adauga Macron.Prin acordarea acestui interviu foarte influentei televiziuni Al Jazeera, Emmanuel Macron se adreseaza celeimai urmarite televiziuni in lumea musulmana.Insa audienta si ecoul Al Jazeera nu sunt singurii factori ai deciziei presedintelui Republicii franceze.Un apropiat al sefului statului declara pentru BFMTV ca este vorba despre o restabilire a adevarului privind discursul pe care Emmanuel Macron l-a sustinut la Mureaux, in regiunea pariziana, despre "separatism" la 2 octombrie, deformat de catre acest post, dar si cu privire la anumite pasaje din elogiul funebru al profesorului decapitat pe care l-a rostit la Sorbona.Postul din Qatar, care emite in engleza, turca si sarbo-croata, revendica 25 de milioane de telespectatori in regiunile Orientul Moijlociu si Africa de Nord.El se afla intre publicatiile "in care declaratiile de la Mureaux au fost deformate si chiar caricaturizate", potrivit acestei surse.In interviu, care urmeaza sa fie difuzat in araba si a carei transcriere in franceza urmeaza sa fie publicata de catre presedintia franceza, Macron "explica", potrivit anturajului sau, "fundamentele modelului nostru francez" - "valorile Republicii, libertatea presei, libertatea de a desena si de a caricaturza".El profita de ocazie, de asemenea, pentru a-si refirma vointa de a lupta impotriva terorismului si respinge acuzatia ca ar vrea sa-i stigmatizeze pe musulmani , raspunzand astfel unor sefi de stat sau de guverne care l-au acuzat de aceste lucruri in ultimele saptamani.Din teritoriile palestineien in Bangladesh si din Somalia in Pakistan Iran sau Liban , manifestatii violente s-au multiplicat impotriva lui Emmanuel Macron.