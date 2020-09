Erdogan il ataca din nou pe Macron si il numeste un "ambitios incapabil"

Intr-o videoconferinta cu liderii locali ai partidului sau, presedintele turc a incercat sa justifice politica externa in forta a regimului sau si l-a criticat in mod special se Macron."De ce este Turcia in Siria , in Libia, in Mediterana estica, se intreaba unii (...) Daca Turcia renunta la tot, ar putea Franta sa scape de dezordinea pe care ambitiosul incapabil care o conduce a provocat-o si sa adopte o politica de bun simt?", a afirmat Erdogan.Relatiile dintre Paris si Ankara s-au deteriorat considerabil in ultimele saptamani din cauza sustinerii pe care Franta a oferit-o Greciei in conflictul cu Turcia din estul Mediteranei.Turcia revendica dreptul de a exploata zacamintele de hidrocarburi dintr-o zona maritima pe care Grecia o considera a sa. Cele doua tari au recurs la declaratii razboinice, la manevre militare si si-au trimis nave in zona.Franta s-a situat deschis de partea Greciei si a trimis nave de razboi si avioane in regiune, o initiativa care nu a fost pe placul presedintelui turc.Tonul a urcat cu un grad saptamana trecuta cand Macron a afirmat ca "poporul turc, care este un mare popor, merita altceva".Intr-un al doilea discurs, Erdogan a afirmat ca tara sa, pe care UE o ameninta cu sanctiuni, nu va ceda in fata "limbajului amenintarii"."Interlocutorii nostri au inteles ca limbajul amenintarii nu duce la nimic si ca Turcia nu se va supune santajului si banditismului", a sustinut el.