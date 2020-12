Erdogan: Macron este o povara pentru Franta. Sper sa scape de el cat de curand

''Macron este o problema pentru Franta. Cu Macron, Franta traieste o perioada foarte periculoasa. Sper ca Franta se va debarasa de problema Macron cat mai curand posibil'', a declarat Erdogan la Istanbul, dupa ce a participat la rugaciunea saptamanala musulmana in fosta catedrala Sfanta Sofia, transformata in moschee in luna iulie.Relatiile intre Turcia si Franta s-au degradat treptat in ultimul an, in special din cauza dezacordurilor in dosarele Siria, Libia, Mediterana Orientala si, mai recent, conflictul dintre Azerbaidjan si Armenia in enclava Nagorno-Karabah.Insa tensiunile au fost exacerbate in octombrie, in contextul in care Erdogan a pus sub semnul intrebarii ''sanatatea mintala'' a lui Emmanuel Macron, pe care l-a acuzat ca duce o ''campanie de ura'' contra islamului.''Dragul meu prieten Aliev (presedintele azer Ilham Aliev) le-a dat un sfat francezilor, spunand ca daca ei ii iubesc atat de mult pe armeni atunci nu au decat sa le dea Marsilia. Si eu le dau acelasi sfat'', a adaugat presedintele turc.Intr-o aluzie la actiunile guvernului turc si la consecintele lor, Macron afirmase in luna septembrie ca ''poporul turc, care este un mare popor, merita altceva''. Ankara a reactionat vehement la aceste afirmatii, pe care le-a perceput drept o incercare de a asmuti poporul turc impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan