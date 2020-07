Franta: 167 de parlamentari francezi din partidul lui Macron fac "zid" in jurul ministrului de Interne acuzat de viol

"O vendeta publica nu inseamna justitie ", au scris acesti deputati si senatori intr-un articol publicat miercuri in Le Monde, aparand dreptul ministrului de interne Gerald Darmanin la prezumtia de nevinovatie."In tarile unde este incalcata prezumtia de nevinovatie, victimele violentei sexuale, si femeile in general, nu sunt niciodata protejate mai bine", argumenteaza semnatarii articolului.Darmanin a respins cu fermitate acuzatia de viol.Presedintele Macron l-a aparat de asemenea pe Darmanin intr-un interviu acordat marti, 14 iulie, cu prilejul Zilei Bastiliei, argumentand ca investigatiile au fost clasate de mai multe ori inainte de a fi redeschise recent "din motive procedurale".Lupta pentru egalitatea femeilor si impotriva violentei sexuale este "o mare cauza nationala" a mandatului prezidential, insa asta nu inseamna ca trebuie renuntat la "suprematia legii", subliniaza parlamentarii.Insa un alt articol din acelasi cotidian, semnat de 91 de activisti feministi si intelectuali din 35 de tari, acestia condamna numirea lui Darmanin si a ministrului justitiei Eric Dupond-Moretti, proeminent avocat care a criticat aspecte ale miscarii #MeToo impotriva hartuirii sexuale."Remanierea guvernului francez reprezinta o schimbare politica anti-feminista a carei importanta depaseste cu mult frontierele Frantei", sustin semnatarii acestui articol, printre care castigatori ai Premiului Nobel, Shirin Ebadi din Iran si Svetlana Aleksievici din Belarus.Noile numiri "vor bucura alte guverne care raman surde la lupta pentru egalitate si impotriva violentei generalizate la adresa femeilor", au atentionat semnatarii.Darmanin a avut o ascensiunea rapida in politica in ciuda acuzatiilor unei femei ca a violat-o in 2009, dupa ce i-a cerut ajutorul pentru a-i fi curatat cazierul penal, pe cand Darmanin cand era un inalt functionar partidului republican de dreapta, UMP.Darmanin a negat acuzatiile lui Sophie Patterson-Spatz, care au fost respinse in 2018. El a depus o plangere impotriva ei pentru calomnie.La inceputul acestui an, judecatorii instantei de apel din Paris au dispus redeschiderea anchetei.