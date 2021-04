Cum va iesi Franta din izolarea cauzata de pandemie. Macron promite "o viziune pana la inceputul lui iulie", pentru ca "toata lumea sa-si poata faca planuri"

Ipoteaza unei vaccinari anuale

Macron a promis sa prezinte in zilele urmatoare "o viziune pana la inceputul lui iulie", pentru ca "toata lumea sa-si poata faca planuri", relateaza Le Figaro.Dupa o ridicare a limitarii deplasarilor la zece kilometri in raza locuintei, "doua sau trei faze de redeschidere treptata" au fost evocate de catre seful statului, si anume "la jumatatea lui mai"-"inceputul lui iunie" si la "jumatatea (sau) sfarsitul lui iunie", cu ajustari in functie de departament, in functie de rata incidentei COVID-19."Atingem atat de mult intimitatea vietilor noastre prin aceste subiecte, incat este necesar sa le raportam la situatia locala", a declarat Macron, in contextul in care pandemia este marcata in Franta de o scadere lenta si de o raspandire a variantei engleze a SRAS-CoV-2.Interdictia de circulatie pe timpul noptii urmeaza sa fie mentinuta. "In acest stadiu, ea trebuie sa ramana", a anuntat Macron, confirmand astfel anunturi pe care le-a facut miercuri premierul Jean Castex.Insa intervalul interdictiei, revizuit in mai multe randuri de la impunerea acesteia la nivel national, in toamna trecuta - incepand de la ora locala 20.00, apoi de la 18.00 si apoi de la 19.00 - ar putea fi relaxate."Vom incerca sa o decalam un pc, pentru ca ora 19.00 este prea devreme", i-a raspuns el unui elev. Restaurantele, inchise de la 30 octombrie, ar putea fi redeschise in mai multe faze.Mai intai, "vom incerca sa redeschidem terasele, la mijlocul lui mai", a anuntat seful statului, la o baie de multime, apoi "vom astepa cateva saptamani pentru a redeschide localurile". Data redeschiderii localurilor la interior ar putea depine de nivelul contaminarii in functie de departament. "Vom stabili un prag al incidentei", a anuntat Emmanuel Macron."Credem ca nu putem deschide restaurantele, sa spunem la sfarsitul lui mai sau in iunie, in departamentele in care (covid-19) circula mult. In altele, in care a scazut mult, cred ca ar trebui sa le redeschidem", a declarat el Institutiile culturale ar putea primi public "inca din prima faza" a redeschiderii, adica la jumatatea lui mai, "cu restrictii reduse", a anuntat Macron.Macron a avansat o ipoteza a unei vaccinari anuale impotriva covid-19. "Poate ca, in fiecare an, ca in cazul gripei, ar trebui sa ne revaccinam pentru a ne proteja", a declarat el.La patru luni dupa ce a fost criticat din cauza lentorii inceputului campaniei de vaccinare, Guvernul spera ca sosirea in Franta a vaccinului Janssen ( Johnson & Johnson ), care se administreaza intr-o singura doza, sa-i dea un impuls.Presedintele Republicii si-a rezumat strategia luptei impotriva epidemiei astfel: "contunuam sa fim atenti" la virus "timp de mai multe saptamani sau luni", "relaxand totodata un pic regulile si vaccinand tot mai multa lume", iar "astfel vom reusi", le-a spus el elevilor.