Guvernul francez intentioneaza sa ridice masurile de izolare in trei etape. Cand sunt programate primele vaccinari

Toate magazinele mici, cum sunt librariile sau florariile, se vor putea redeschide de sambata, cu un program pana la ora 21.00. In schimb, barurile, restaurantele, salile de sport si discotecile vor ramane inchise, a precizat Macron intr-o interventie televizata consacrata lockdown-ului decis pentru aducerea sub control a epidemiei de COVID-19.De sambata, 28 noiembrie, se reiau si activitatile in aer liber. Se poate merge la plimbare timp de trei ore, la 20 de km de casa. Se redeschid magazinele si se pot oficia din nou slujbe religioase.Etapa urmatoare este pe 15 decembrie, daca totul merge conform planului. Se vor redeschide cinematografele. Se va renunta la adeverintele de deplasare. In toata aceasta perioada se va da stingerea intre 21.00 si 07.00. Adunarile publice raman interzise. Raman inchise restaurantele, barurile si discotecile. A treia etapa este pe 20 ianuarie, daca numarul de cazuri va scadea sub 5.000 pe zi, cand se va ridica practic carantina. Liceenii vor reveni toti la cursuri, apoi si studentii. Unii pentru prima data.Cu acelasi prilej, presedintele a declarat ca primele vaccinuri anti-COVID-19 le vor fi propuse "celor mai fragili", fara a fi obligatorii, inca de la sfarsitul lui decembrie sau inceput de ianuarie.Subliniind ca anumite vaccinuri ar urma sa fie "disponibile inca de la sfarsitul lui decembrie", Macron a afirmat ca primele "ar putea fi administrate imediat dupa validarea de catre autoritatile sanitare competente" si ca va urma 'o campanie de vaccinare masiva', fara insa ca vaccinarea sa fie facuta obligatorie.