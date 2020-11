Macron a atacat Consiliul de Securitate al ONU, "care nu mai produce solutii utile azi"

Intr-un lung interviu acordat site-ului Le Grand Continent, seful statului francez subliniaza ca este necesar "sa recunoastem ca aceste cadre ale cooperarii multilaterale sunt fragilizate in prezent, pentru ca ele sunt blocate"."Sunt obligat sa constat ca acest Consiliu de Securitate al ONU a ramas tacut in fata crizei COVID-19, cea mai grava criza sanitara cunoscuta de la al Doilea Razboi Mondial", denunta el.Cu exceptia unei videoconferinte in aprilie, Consiliul de Securitate al ONU - ai carui cinci membri permanenti sunt Statele Unite, China, Franta, Regatul Unit si Rusia - a ramas tacut in fata pandemiei.Presedintele american in exercitiu, Donald Trump , a acuzat in paralel Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) de faptul ca este prea apropiata Chinei, iar administratia sa a lansat proceduri in vederea retragerii Americii din aceasta organizatie ONU.In acest context, in opinia lui Macron, "directia" este o "consolidare si structurare a unei Europe politice", intrucat, "daca vrem sa se creeze cooperare, trebuie ca poli echilibrati sa structureze aceasta cooperare, in jurul unui nou multilateralism, adica a unui dialog intre diverse puteri, cu scopul de a decide impreuna"."Trebuie sa reusim sa inventam forme utile de cooperare, de coalitii de proiecte, de actori si trebuie sa reusim sa modernizam structurile si sa reechilibram aceste relatii", indemana el.In opinia sa, afirmarea unei "Europe puternice" este "singura cale posibila de impunere a valorilor noastre, in vederea evitarii duopolului chinezo-american, dislocarea, intoarcerea la puteri regionale ostile".CITESTE SI Un barbat infectat cu COVID-19 a fugit de trei ori intr-o zi din spital. Politistii i-au intocmit dosar penal