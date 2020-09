Macron denunta, intr-o convorbire la telefon cu Putin, o "tentativa de asasinat" a lui Navalnii si cere Rusiei "clarificari"

"O clarificare este necesara din partea Rusiei, in cadrul unei anchete credibile si transparente", i-a cerut seful statului francez omologului sau rus."Franta impartaseste, pe baza propriilor sale analize, concluziile mai multora dintre partenerii sai europeni cu privire la fapte de otravire cu un agent neurotoxic noviciok", i-a spus Macron lui Putin.Un laborator francez si unul suedez au confirmat ca opozantul a fost otravit cu noviciok, a anuntat luni Guvernul german.Un laborator militar german a conchis deja, la 3 septermbrie, ca s-a folosit acest puternic agent neurotoxic, lucru pe care Moscova il dezminte.In Suedia, laboratorul specializat in substante puternic toxice apartinand Agentiei suedeze de Cercetare in domeniul Apararii, cu sediul la Umea a analizat esantioane.De-acum "trei laboratoare au prezentat in mod independent proba ca un agent neurotoxic din grupul noviciok este cauza otravirii", a rezumat luni un purtator de cuvant al Guvernului german, Steffen Seibert.Aceasta otrava a fost folosita deja impotriva fostului dublu agent rus Serghei Skripal si fiicei sale Iulia, in 2018, in Anglia, potrivit autoritatilor britanice.Considerat o arma chimica, noviciok se prezinta cel mai adesea sub forma de pudra fina, susceptibila sa patrunda in porii pielii sau in caile respiratorii.Folosirea noviciok "constituie o grava incalcare a Conventiei privind interzicerea armamentului chimic", a mai subliniat Berlinul.De partea rusa, politia a anuntat vineri ca vrea sa-l interogheze in Germania pe opozantul victima otravirii, potrivit sustinatorilor sai, la 20 august, in timpul unei deplasari in Siberia.Autoritatile ruse afirma insa ca analizele efectiuate in timpul spitalizarii opozantului la Omsk, in Siberia, inainte sa fie transferat in Germania, nu au scos la iveala nicio substanta toxica in organismul lui Navalnii.