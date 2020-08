Macron, despre demisia premierului japonez Shinzo Abe: ''El a fost omul modernizarii economiei si societatii japoneze"

In functie de la sfarsitul anului 2012, premierul nationalist, in varsta de 65 de ani, si-a anuntat vineri intentia de a demisiona, suferind de o boala inflamatorie cronica a intestinului.In fata Asociatiei presei prezidentiale din Paris, Emmanuel Macron si-a exprimat ''tristetea pentru faptul ca premierul nipon a demisionat din motive de sanatate'', exprimandu-si ''admiratia pentru munca depusa'' de acesta.''El a fost omul modernizarii economiei si societatii japoneze, oferind un rol mai important femeilor'', a adaugat seful statului francez.Shinzo Abe a explicat ca sufera din nou de vechea sa boala, rectocolita hemoragica sau colita ulceroasa, pentru care urmeaza un nou tratament.Aceasta boala cronica inflamatorie a intestinului a fost deja unul dintre motivele incheierii pripite a primului sau mandat de prim-ministru in 2007, dupa abia un an de mandat.Vizibil emotionat si inclinandu-se in fata camerelor de filmat, Abe si-a exprimat "regretul profund" in fata poporului japonez pentru ca isi paraseste postul cu circa un an inainte de data prevazuta initial si in plina criza de coronavirus Anuntul demisiei survine dupa ce luni Abe a devenit oficial cel mai longeviv premier, cu 2.799 de zile consecutive in fruntea guvernului japonez.