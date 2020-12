Macron, entuziast la lansarea campaniei de vaccinare impotriva covid-19 in Franta: "Avem o noua arma impotriva virusului"

Vaccinarea urmeaza sa se intensifice in luna ianuarie

"Avem o noua arma impotriva virusului: vaccinul. Sa rezistam impreuna, in continuare", indeamna el, dupa care subliniaza ca vaccinarea este "integral asigurata", fara "sa se plateasca ceva" si ca "nu este obligatorie".Seful statului francez subliniaza ca prioritare sunt "persoanele in varsta care traiesc in colectivitate si profesionistii vulnerabili din domeniul sanatatii".El nu ii indeamna in mod explicit pe francezi sa se vaccineze, insa acest indemn transpare din spusele sale."Sa avem incredere in cercetatorii si medicii nostri. Suntem tara Iluminismului si a lui Pasteur, ratiunea si stiinta trebuie sa ne ghideze", indeamna el.Dupa vaccinarile de la Sevran si Dijon de duminica, 23 de institutii urmeaza sa ia parte la campania de vaccinare, incepand de luni."Douazeci si trei de institutii" din regiunile pariziana, a orasului Lille si din sectorul Tours urmeaza sa inceapa vaccinarea, saptamana viitoare, a anuntat intr-un briefing de presa cabinetul ministrului Sanatatii Olivier Veran.Vaccinarea urmeaza sa se intensifice in vederea acoperirii a 100 de aziluri de batrani in primele doua saptamani din ianuarie, iar apoi devine "de masa", de la jumatatea lui ianuarie.Ea urmeaza sa acopere, pana la sfarsitul lui februarie, un milion de persoane vaccinate in randul persoanelor in varsta de peste 75 de ani si a personalului din domeniul sanatatii si/sau care risca sa prezinte forme grave de covid-19.Urmeaza, apoi, sa fie vaccinate persoanele in varsta de peste 65 de ani, pana in primavara, iar apoi restul populatiei in varsta de peste 16 ani.Guvernul francez si-a dat obiectivul de "15 milioane de vaccinari pana in aceasta vara", a anuntat Executivul.CITESTE SI: