Macron: "Franta isi va suplimenta prezenta militara in estul Mediteranei din cauza prospectarilor Turciei"

Liderul francez si-a exprimat ingrijorarea provocata de explorarea "unilaterala" efectuata de Turcia, in timpul unei discutii telefonice cu premierul grec Kiriakos Mitsotakis, a anuntat biroul presedintelui Macron, intr-un comunicat.Prospectarea ar trebui "sa fie oprita pentru a permite un dialog pasnic" intre cele doua tari vecine si membre ale NATO.Blocajul s-a agravat in aceasta saptamana, dupa sosirea navei turcesti Oruc Reis, destinata cercetarilor seismice, intr-o zona disputata din Mediterana, insotita de nave de razboi."Franta isi va intari temporar" prezenta militara, pentru a "monitoriza situatia in regiune si a-si demonstra hotararea de a respecta legislatia internationala", potrivit comunicatului lui Macron.Turcia si Grecia nu se inteleg din cauza pretentiilor asupra rezervelor de gaze naturale din Mediterana, aduse in centrul atentiei de incercarile Ciprului de explora gaze in estul Mediteranei, in timp ce Turcia are obiectii puternice.Macron a cerut luna trecuta ca Uniunea Europeana sa sanctioneze Turcia pentru ceea ce descrie ca fiind "incalcari ale suveranitatii Greciei si Ciprului in apele lor teritoriale."Relatiile dintre Paris si Ankara s-au inrautatit si din cauza conflictului din Libia.