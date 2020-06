Macron inmaneaza printului Charles joi, la la Carlton Gardens, Legiunea de Onoare decernata capitalei britanice

Ziare.

Izolata la Windsor din cauza varstei inaintate, Elizabeth a II-a s-a intalnit cu Macron in doua randuri - in iunie 2018 la Portsmouth , cu ocazia marcarii a 75 de ani de la Debarcarea in Normandia si in decembrie 2019, la Londra, cu ocazia marcarii a 70 de ani de la infiintarea NATO . Acestea au fost reuniuni publice, in cursul carora nu au avut loc reuniuni private.Regentul de facto al Regatului Unit, Charles este, la fel ca mama sa, un francofil si un francofon. Francofilia printului este impartasita de sotia sa, ducesa de Cornwel. El i-a transmis afectiunea fata de Franta fiului sau mai mare William, care nu vorbeste franceza.Charles este unul dintre arhitectii operatiunii franco-britanice "Vecinii", vizand o consolidare a Antantei cordiale a tineretului la nivel cultural si infratirii.Revenit la putere in 1958, dupa presedintia si guvernul provizorii din perioada 1944-1946, generalul de Gaulle a ocupat un loc aparte intre cei sapte presedinti ai Republicii franceze care s-au intalnit cu Elizabeth a II-a.El a efectuat o vizita oficiala la Londra la 4-5 aprilie 1960, iar regina a inaugurat la 23 iunie 1993 statuia liderului Frantei Libere la Carlton Gardens. Viitorul coroanei este insa in afara Uniunii Europene dupa Brexit , iar o viitoare relatie a Londrei cu cei 27 ramane de scris.Charles este convins ca, dupa aceasta ruptura, regatul nu se va replia in sine si nu se va sustrage responsabilitatilor si provocarilor la adresa continentului european. Noile jaloane ale relatiei franco-britanice urmeaza sa fie puse de catre Macron si Boris Johnson