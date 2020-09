Presedintele francez i-a promis Svetlanei Tihanovskaia ajutorul sau in medierea crizei politice din Belarus

"Vom face tot ce putem in calitate de europeni pentru a ajuta la mediere", a declarat Macron in fata jurnalistilor, in engleza, la finalul acestei intalniri organizate in cadrul vizitei sale in Lituania. El a precizat ca intentioneaza sa "revina la medierea din partea Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, pentru a progresa".La randul sau, Tihanovskaia a declarat ca seful statului francez "a promis sa faca totul pentru a ajuta la medierea acestei crize politice din tara noastra".Aceasta intrevedere a fost, potrivit AFP, cea mai importanta avuta de Svetlana Tihanovskaia dupa alegerile prezidentiale din 9 august, in urma carora ea si-a revendicat victoria in fata presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko.Opozanta belarusa a avut deja intrevederi cu ministri ai afacerilor externe ai tarilor din UE si cu liderii Poloniei si Lituaniei, doua state europene ce se invecineaza cu Belarus si care sustin opozitia impotriva lui Lukasenko, la putere de 26 de ani.Manifestatiile masive ce continua in Belarus dupa alegeri sunt reprimate in mod brutal de regim.Potrivit Svetlanei Tihanovskaia, refugiata in Lituania dupa alegeri, Macron a promis ca "va face tot ce-i sta in putinta pentru a-i elibera pe toti prizonierii politici" din Belarus.