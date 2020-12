Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus

Macron, in varsta de 42 de ani, a facut un test dupa ce a prezentat simptome specifice COVID-19, iar rezultatul pozitiv i-a fost comunicat in cursul zilei de joi.Reprezentantii Palatului Elysee au transmis ca presedintele a intrat in izolare pentru o perioada de 7 zile.Potrivit aceluiasi comunicat al prezidentiei, Macron ramane cu atributiile intacte, pe care si le va exercita de la distanta.