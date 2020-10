Raspuns pentru Erdogan: Ministrul de interne Gerald Darmanin cere Turciei sa nu se amestece in treburile interne ale Frantei

Comentariile facute luni de Erdogan au fost cea mai recenta exprimare a furiei lumii arabe cu privire la imaginile cu profetul Mahomed ce au fost difuzate in Franta, pe care unii musulmani le considera blasfemie. Erdogan a pus de asemenea sub semnul intrebarii sanatatea mintala a lui Macron, ceea ce a determinat Franta sa-si recheme ambasadorul de la Ankara."Ar trebui sa ne nemultumeasca pe toti faptul ca puteri straine se amesteca in ceea ce intampla in Franta", a declarat Darmanin la postul de radio France Inter, adaugand ca se refera la Turcia si Pakistan , unde parlamentele au votat rezolutii prin care le cer guvernelor lor sa-si recheme ambasadorii de la Paris. "Turcia ar trebui sa nu se amestece in treburile interne ale Frantei", a adaugat ministrul francez.Disputa vehementa isi are radacinile in decapitarea pe 16 octombrie, langa o scoala din apropierea Parisului, de catre un barbat cu origini ceceno-ruse, a profesorului de istorie Samuel Paty, care le-a prezentat elevilor sai caricaturi cu profetul Mahomed in timpul unei lectii asupra libertatii de expresie.Presedintele Emmanuel Macron, care s-a intalnit luni cu reprezentanti ai comunitatilor musulmane din Franta, a promis ca va combate "separatismul islamist", afirmand ca acesta ameninta sa castige teren in cadrul unor comunitati musulmane din Franta.