Starea sanatatii presedintelui Macron "prezinta semne de ameliorare", anunta Palatul Elysee. Joi ar putea iesi din carantina

Premierul francez Jean Castex, de asemenea plasat in carantina, isi reia activitatea in urma unui test negativ cu covid-19, relateaza AFP.Starea sanatatii presedintelui Republicii franceze este monitorizata de catre echipa medicala a Palatului Elysee. Medicul-sef al presedintiei franceze, Jean-Christophe Perrochon, anunta sambata intr-un scurt comunicat examene "incurajatoare".Nicio alta informatie nu a fost oferita miercuri despre evolutia sanatatii presedintelui, care se afla in continuare in carantina la resedinta oficiala, unde a sosit joi, dupa ce a fost testat, suferind de oboseala, prezentand o tuse si dureri musculare. El a promis sa "prezinte zilnic evolutia bolii". Macron ar putea - teoretic - iesi din carantina inca de joi, in cazul in care starea sanatatii ii permite acest lucru.In pofida unei "activitati un pic incetinite", Macron prezideaza de la Lanterne reuniuni prin videoconferinta - o sedinta de Guvern luni - si continua sa discute cu lideri straini. El a discutat marti cu omologii sai rus Vladimir Putin si ucrainean Volodimir Zelenski despre Razboiul din Ucraina Macron a anuntat intr-o inregistrare video postata pe retele de socializare vineri ca se ocupa in continuare de "dosare prioritare (...), fie ca este vorba despre epidemia (covid-19) si gestionarea ei in tara, fie, de exemplu, de dosarul Brexitului".Premierul francez Jean Castex si presedintele Adunarii Nationale Richard Ferrand, amandoi cazuri de contact ale lui Emmanuel Macron, au iesit miercuri din carantina, dupa ce au fost testati negativ cu covid-19."Un caz de contact ale presedintelui Republicii care nu prezinta niciun simptom si in urma respectarii unei perioade de izolare de sapte zile, asa cum recomanda autoritatile sanitare, premierul a efectuat un test PCR in aceasta (joi) dimineata. Acest test a fost negativ, iar aceasta perioada de izolare se incheie astfel azi", a anuntat Matignonul.Premierul, care a luat cina miercuri, la Elysee, cu presedintele Republicii, in compania a numeroase personalitati din cadrul majoritatii parlamentare, a efectuat un prim test PCR joi, al carui rezultat a fost negativ."Potrivit consemnelor sanitare in vigoare, presedintele Adunarii Nationale, un caz de contact al presedintelui Republicii, a efectuat un test RTPCR dupa perioada de izolare impusa. Testul a fost negativ", a anuntat, la randul sau, intr-un comunicat presedintia Camerei inferioare a Parlamentului francez.