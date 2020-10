Seful diplomatiei europene catalogheaza drept "inacceptabil" mesajul lui Erdogan transmis lui Macron, de a-si examina "sanatatea mintala". Palatul Elysee: "Nu acceptam insulte"

Erdogan a pus la indoiala, sambata, "sanatatea mintala" a lui Macron, din cauza atitudinii sale fata de musulmani . In reactie, Franta si-a chemat ambasadorul din Turcia "la consultari".Sambata, in timpul unui discurs televizat, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat virulent deciziile omologului sau francez cu privire la comunitatea musulmana. Erdogan l-a acuzat pe Emmanuel Macron ca este "obsedat" de el "zi si noapte", adaugand: "Este un caz, si in consecinta, el are nevoie cu adevarat sa-si faca examinari (mintale)". "Tot ceea ce putem spune despre un sef de stat care trateaza milioane de membri ai comunitatii religioase diferit este: mergeti sa va facem investigatii mintale".Palatul Elysee a reactionat: "Scandalul si grosolania nu reprezinta o metoda. Ii solicitam lui Erdogan sa-si schimbe cursul politicii sale, caci este periculoasa din toate punctele de vedere. Nu intram in polemici inutile si nu acceptam insulte".Duminica, a fost randul sefului diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian sa denunte, din partea Turciei, "dorinta de a starni ura" contra Frantei si contra presedintelui Emmanuel Macron."Aluziile presedintelui Recep Tayyip Erdogan cu privire la presedintele Emmanuel Macron sunt inacceptabile. Cer Turciei sa inceteze aceasta spirala periculoasa a confruntarii", a scris Borell pe Twitter Borell a revenit la inceputul lui octombrie la Consiliul european de la Bruxelles la care liderii UE au incercat sa detensioneze situatia cu presedintele Erdogan.Ei s-au angajat sa relaxeze unele cooperari si sa relanseze uniunea vamilor daca Turcia inceteaza forarile ilegale in apele din Cipru.Dar "daca Ankara continua actiunile sale ilegale, noi ne vom folosi de toate instrumentele pe care le avem la dispozitie", a avertizat presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen