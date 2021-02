VIDEO Emmanuel Macron, declaratie comuna cu Maia Sandu la Palatul Elysee: "Vizita dumneavoastra nu este pentru noi una intamplatoare"

Programul vizitei din Franta a presedintei Republicii Moldova

Declaratiile presedintei Maiei Sandu

"Vizita dumneavoastra nu este pentru noi una intamplatoare si corespunde schimbarii produse in Moldova", a spus Macron, adaugand ca votul alegatorilor moldoveni din luna noiembrie pentru Sandu este "un mesaj formidabil de speranta". Este pentru prima data cand un presedinte al Frantei primeste in vizita la Palatul Elisee un presedinte al Republicii Moldova.Vorbind alaturi de Macron, inainte de discutii cu acesta la un pranz de lucru, Sandu a spus ca a primit "un mandat puternic din partea cetatenilor" sa construiasca un stat de drept, ca Republica Moldova vede in apropierea de Uniunea Europeana "calea cea mai scurta catre democratie si prosperitate" si ca a simtit mereu in anii de independenta "solidaritatea" Frantei.Presedintele francez a mai spus ca tara sa vrea sa contribuie la modernizarea infrastructurii din Republica Moldova, inclusiv a caii ferate, la reformele din domeniul justitiei si bunei guvernari.Macron a reiterat ca Franta sprijina suveranitatea, integritatea teritoriala ale Republicii Moldova si reglementarea pasnica a conflictului transnistrean, despre care a spus ca reprezinta "un element important pentru pacea si securitatea europeana".In cadrul vizitei oficiale la Paris, presedinta Maia Sandu se va intalni cu o serie de oficiali de rang inalt ai Statului Francez, dupa cum urmeaza:Gerard Larcher, Presedintele Senatului Republicii Franceze si membrii Grupului de prietenie Franta - Republica Moldova din Senat;Richard Ferrand, Presedintele Adunarii Nationale si membrii Grupului de prietenie Franta - Republica Moldova din cadrul Adunarii Nationale;Jean-Yves Le Drian, Ministrul pentru Europa si Afaceri Externe;Amelie de Montchalin, Ministru pentru Transformare si Serviciu Public;Louise Mushikiwabo, Secretar General al Francofoniei;Intrevedere cu conducerea MEDEF, cea mai mare asociatie patronala din Franta, si cu reprezentanti ai businessului francez."Sunt bucuroasa sa ma aflu astazi aici, la invitatia Dvs. Imi face o deosebita placere sa fiu primul presedinte al Republicii Moldova aflat intr-o vizita la Palatul Elysee. Aceasta vizita este una foarte importanta pentru noi, o vizita care speram sa aprofundeze colaborarea intre Republica Moldova si Franta, in beneficiul cetatenilor nostri.Republica Moldova este un stat european nu doar geografic. Suntem europeni prin cultura, istorie, limba, dar si aspiratiile de democratie, echitate si stat de drept. Doua treimi din comertul nostru extern este cu tarile Uniunii Europene.La alegerile prezidentiale din noiembrie anul trecut, am primit un mandat puternic din partea cetatenilor Republicii Moldova pentru a reforma justitia si a construi un stat de drept. Oamenii din tara mea merita sa traiasca intr-un stat mai bun, sa stie ca sunt ocrotiti de lege si ca dreptul lor la libertate este sfant. Aceasta m-am angajat sa fac si ma bucur ca Republica Franceza este gata sa ne ajute in acest demers, asa cum a facut-o, solidar, in toti cei 29 de ani de relatii moldo-franceze.Am simtit aceasta solidaritate in cele mai diverse domenii. Am simtit-o atunci cand am fost ajutati sa ne scriem legile, ca tanar stat independent. Am simtit solidaritatea Frantei prin proiectele de dezvoltare desfasurate in localitatile Republicii Moldova, ajutand concetatenii mei sa aiba conditii mai bune de viata; simtim aceasta solidaritate prin sprijinul oferit scolilor si profesorilor nostri.Franta este si printre primii zece investitori in Republica Moldova. Ne dorim cresterea volumului comertului cu Franta, ne dorim si mai multe investitii franceze in tara noastra. Moldova este o tara mica, situata strategic intre Est si Vest, cu un potential economic atractiv, pe care va invit sa-l descoperiti.Astazi, la Paris, ma bucur sa spun ca istoria moldo-franceza este si despre oameni. Franta a insemnat sansa la studii de calitate pentru mii de tineri din Republica Moldova. Franta a devenit o pista pentru afirmarea europeana a artistilor din Republica Moldova. Si a devenit a doua casa pentru zeci de mii de moldoveni. Iar in Moldova am intalnit francezi care, indragostiti fiind de oamenii nostri, s-au indragostit si de tara mea, care le-a devenit a doua casa.Stimate Domnule Presedinte Macron,Va multumesc pentru invitatie. Cele doua repere - Europa si Francofonia - ne-au adus de-a lungul anilor mai aproape si, sunt convinsa, vor constitui baza cooperarii noastre in viitor.In numele meu si al poporului Republicii Moldova, va multumesc pentru aceasta dovada de prietenie si speram si in continuare sa ne bucuram de ea!", a spus Sandu.La randul sau, Emmanuel Macron i-a multumit Maiei Sandu pentru ca a acceptat sa dea curs invitatiei.De asemenea, presedintele francez a declarat ca timp de 24 de ani, niciun presedinte din Republica Moldova nu a efectuat o vizita oficiala in Franta. Macron a mai spus ca apreciaza eforturile presedintei in lupta impotriva coruptiei si ca proiectele promovate de Maia Sandu sunt ambitioase si curajoase.Reamintim ca, cu o zi inainte, presedintele Republicii Moldova a avut o intrevedere cu premierul Romaniei Florin Citu . Unul din subiectele abordate a fost modul in care Romania poate ajuta Moldova sa aiba acces mai rapid la vaccinul anti-COVID.In urma cu doua saptamani Maia Sandu a avut o alta intalnire importanta cu Laura Kovesi, procurorul sef la Parchetului European