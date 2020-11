VIDEO Proteste de amploare in Franta impotriva unui articol controversat din proiectul legii "securitatii globale"

Thousands of critics of a proposed #security law that would restrict sharing images of police officers in #France gathered across the country in #protest Saturday. #LoiSecuriteGlobale#Paris#GlobalRevolution pic.twitter.com/huEJro9q9y - Jeremy Song (@tezuma75) November 28, 2020

Zeci de manifestatii au avut loc impotriva unui articol controversat al proiectului de lege prin care se incrimineaza publicarea unor fotografii sau inregistrari video in care apar membri ai fortelor de ordine in exercitiul functiunii, cu intentia de a le afecta "integritatea fizica sau psihologica".Organizatii de apararea drepturilor civile si jurnalisti denunta faptul ca aceasta incriminare afecteaza libertatea presei si permite ca brutalitatea politiei sa ramana nedescoprita si nepedepsita.La Paris, mii de oameni s-au adunat in Piata Republicii si pe strazi din zona, purtand steaguri rosii ale unor sindicate, tricolorul francez si pancarte cu mesaje prin care denunta violenta politiei, cer libertatea presei si ii cer ministrului francez de Interne sa demisioneze.In multime se aflau jurnalisti, studenti la jurnalism, activisti de stanga, organizatii de apararea drepturilor migrantilor si sustinatori ai unor partide care isi exprima furia fata de o inasprire a tacticilor politiei in ultimii ani, mai ales dupa miscarea "vestelor galbene" din 2018 impotriva dificultatilor economice.Numerosi manifestanti, politisti si jurnalisti au fost raniti la proteste in ultimii ani, inclusiv mai multi jurnalisti Associated Press."Au avut loc toate aceste manifestatii in vara impotriva violentei politiei, iar aceasta lege arata ca Guvernul nu ne-a auzit. Impunitatea. Asta ne infurie asa de tare", denunta un manifestant, Kenza Berkane, in varsta de 26 de ani.Berkane, un francez de origine nord-africana, deplange faptul ca este oprit de politie la controale de identitate, la metrou sau in timp ce se duce la scoala, in timp ce pritenii sa albi sunt lasati sa treaca. "Ne intrebam cand se va opri acest lucru".Furia francezilor este alimentata de asemenea de difuzarea recenta a unei inregistrari video in care politisti sunt surprinsi batand crunt un barbat de culoare.Presdintele francez Emmanuel Macron a denuntat vineri aceste imagini, care "ne fac de rusine".Inregistrarea video a fost dezvaluita joi, la cateva zile dupa ce politistii l-au batut pe producatorul muzical Michel Zecler, si in urma difuzarii unor imagini care surprindeau evacuarea brutala a unor migranti din Piata Republicii la Paris.Politistii implicati in bataia lui Zecler au fost suspendati pe timpul unei anchete interne.Prefectul Politiei Parisului Didier Lallement ii indeamna pe politisti intr-o nota interna, la "probitate, simtul umorului si etca" la manifestatiile de sambata, autorizate de catre autoritati.Un jurnalist Associated Press a vazut, la Paris, politisti care stateau pe strazi laturalnice.Articolul 24 al proiectului de lege contestat incrimineaza publicarea unor imagini in care apar politisti cu intentia de a le cauza un prejudiciu. In proiect, aceasta noua infractiune este pedepsita cu pana la un an de inchisoare si o amenda de pana la 45.000 de euro.Jurnalistii sunt cei care denunta cel mai puternic proiectul de lege, insa acesta ar putea avea consecinte si mai importante asupra eforturilor persoanelor care nu fac parte din presa si care filmeaza politia in timpul unor arestari agresive, mai ales membri ai minoritatilor care lupta impotriva abuzurilor si discriminarii cu ajutorul unor inregistrari video pe telefonul mobil.Manifestantii cer ca acest articol, pe care-l denunta drept contrar "libertatilor publice fundamentale", sa fie retras din proiect.Agathe Le Gall, o somera in varsta de 26 de ani, denunta proeictul de lege drept "inceputul sfarsitului", temandu-se ca legislatia ar putea fi inasprita tot mai mult."In afara de toate acele inregistrari video pe care le vedem online, stim ca exista alte mii, care nu sunt inregistrate", denunta ea. "Sunt norocoasa ca sunt alba, pentru ca nu sunt luata drept tinta de catre politie", spune ea.Premierul Jean Castex a anuntat vineri ca urmeaza sa alcatuiasca o comisie care sa rescrie articolul 24, insa a dat inapoi dupa ce unii parlamentari si-au exprimat furia.Comisia respectiva urmeaza sa prezinte, pana la inceputul anului viitor, propuneri cu privire la relatia intre prsa si politie.CITESTE SI: