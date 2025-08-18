După planurile pentru summitul trilateral între Rusia, Ucraina și SUA, Emmanuel Macron cere organizarea unei reuniuni „cvadripartite”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Casa Albă, că deși o reuniune trilaterală între Rusia, Ucraina și SUA este importantă, va fi necesară și organizarea unei reuniuni „cvadripartite” după aceasta.

Nu este clar dacă Macron s-a referit la o întâlnire la care să participe doar Franța sau dacă al patrulea membru ar trebui să fie NATO, UE sau Coaliția de Voință, notează Sky News.

Liderul francez a afirmat că acest lucru este necesar, deoarece „când vorbim despre garanții de securitate, vorbim despre securitatea întregului continent european”.

O garanție pe care Macron dorește în mod clar să o obțină în urma oricărui acord este că Ucraina va putea avea o armată „credibilă” pentru „anii și deceniile următoare”. El a afirmat că acest lucru va veni împreună cu angajamentul liderilor europeni prezenți la masa negocierilor de a oferi garanții de securitate Ucrainei.

Președintele francez i-a mai spus lui Trump că poate fi sigur că „europenii sunt foarte conștienți de faptul că își asumă o parte echitabilă în garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar că propria lor securitate este în mod clar în joc în această situație”.

