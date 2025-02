Macron, după discuțiile cu Trump: „Poate exista un acord de pace”. Președintele SUA: „Războiul se încheie în câteva săptămâni dacă suntem deștepți” VIDEO

Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat, după discuțiile cu Donald Trump se la Washington, că „poate exista un acord de pace” în privința războiului din Ucraina.

„Au fost luate multe teritorii de ruși”, a adăugat Macron.

Președintele Trump spune că el crede că războiul din Ucraina „s-ar putea încheia curând – în câteva săptămâni”.

"Dacă suntem deștepți. Dacă nu suntem deștepți, va continua și vom continua să pierdem oameni tineri și frumoși care nu ar trebui să moară - și nu ne dorim asta".

