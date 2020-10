Bruxellesul atrage atentia ca boicotul produselor franceze 'va indeparta si mai mult Turcia de UE'

"Acordurile UE cu Turcia prevad liberul schimb de marfuri. Obligatiile bilaterale pe care Turcia s-a angajat sa le respecte in cadrul acestor acorduri (...) trebuie respectate pe deplin", a explicat purtatorul de cuvant."Apelurile la boicotarea produselor din orice stat membru sunt impotriva spiritului acestor obligatii si vor indeparta si mai mult Turcia de Uniunea Europeana", a precizat el.UE si Turcia sunt legate in special printr-un acord de uniune vamala intrat in vigoare la 31 decembrie 1995.Potrivit Comisiei Europene, Turcia a fost in 2019 al cincilea cel mai mare partener comercial al UE, care este "de departe" primul partener al Ankarei.Presedintele Erdogan a facut apel luni la boicotarea produselor franceze, in contextul furiei din ce in ce mai mari din lumea musulmana impotriva lui Emmanuel Macron.Escaladarea tensiunilor dintre Turcia si Franta au condus, sambata, la retragerea pentru consultari a ambasadorului francez la Ankara.Ultima criza a izbucnit dupa ce Macron a promis, in timpul unui omagiu national adus lui Samuel Paty, un profesor decapitat intr-un atentat islamist la 16 octombrie pentru ca a aratat caricaturi ale lui Mahomed in clasa, ca Franta va continua sa apere acest gen de reprezentari.Erdogan, care a pus la indoiala "sanatatea mintala" a lui Macron, l-a acuzat luni pe seful statului francez ca desfasoara "o campanie de ura" impotriva musulmanilor.Confruntat cu criticile din partea Turciei, presedintele francez a inregistrat sprijin in Europa.Dar in lumea musulmana, unde orice reprezentare a profetului Mahomed este tabu, declaratiile presedintelui francez au provocat manifestatii de furie.