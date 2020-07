Summitul UE: Presedintele Macron si-a pierdut cumpatul din cauza blocarii adoptarii planului de relansare economica

Tinta sa au fost asa-numitele state "frugale" (Olanda, Suedia, Danemarca, Austria) alaturi de Finlanda, foarte rezervate in privinta acestui plan."A fost dur cu incoerentele lor", a spus un membru al delegatiei franceze. Iesirile presedintelui francez au fost raportate presei de alte delegatii. "S-a spus totul intr-un mod caricaturizat", s-a plans insa consilierul francez.Presedintele Emmanuel Macron a criticat opozitia exprimata la adresa solicitarii sale de a se aloca statelor membre o parte semnificativa din totalul fondului destinat relansarii sub forma de subventii.Totodata, seful statului francez a criticat vehement comportementul cancelarului german Sebastian Kurz, atunci cand acesta s-a ridicat de la masa negocierilor pentru a raspunde la telefon. Conform unei surse europene, cancelarul austriac s-a simtit "ofensat" de remarcile presedintelui Frantei.De asemenea, Macron a comparat pozitia inflexibila a premierului olandez Mark Rutte, aflat in fruntea curentului de opinie rezervat, cu cea a fostului premier britanic David Cameron Conform marturisirilor altor delegatii, presedintele francez si-ar fi pierdut cumpatul de mai multe ori in timpul criticilor pe care le-a adus opozantilor pozitiei sale."A dat cu pumnul in masa", a afirmat o sursa diplomatica.Conform unei surse europene, Macron a sustinut ca Franta si Germania sunt statele care urmeaza sa "plateasca pentru acest plan" si ca acestea "se lupta pentru interesele Europei atunci cand frugalii sunt egoisti si nu fac concesii"."El a adaugat ca este pregatit sa plece mai degraba decat sa incheie un acord prost", conform aceleasi surse.Negocierile sunt in impas de vineri. Planul de relansare economica a UE prevedea initial subventii in valoare de 500 de miliarde de euro, dintre care 325 de miliarde alocate direct guvernelor pentru finantarea planurilor nationale, precum si posibilitatea unor imprumuturi in valoare de 250 de miliarde de euro.Cele cinci state refractare vor insa sa limiteze subventiile la 350 de miliarde, suma pe care Franta si Germania o considerata inacceptabila. Parisul si Berlinul sunt dispuse sa accepte un cuantum de 400 de miliarde, suma pe care statele frugale plus Finlanda continua sa o considere prea mare.Dineul a fost suspendat si au loc reuniuni in incercarea de a se depasi impasul. Statele refractare discuta intre ele pentru a-si coordona pozitiile, conform anuntului facut de cancelarul austriac pe contul sau de Twitter , unde a postat si o fotografie a reuniunii.Presedintele Consiliului European Charles Michel s-a intalnit cu mai multi protagonisti pentru a incerca sa gaseasca un compromis.Summitul UE intra astfel, luni, in a patra sa zi.