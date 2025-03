"Viitorul Europei nu trebuie decis la Washington și Moscova", avertizează Macron. "Putin ne încalcă granițele, manipulează alegerile, în Moldova, în România" VIDEO

Într-un discurs adresat națiunii, miercuri seară, 5 martie, președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că „viitorul Europei nu ar trebui să fie decis la Washington și Moscova”, conform Le Figaro.

Liderul de la Élysée a spus că Rusia amenință întreaga Europă, iar "președintele Putin ne încalcă granițele pentru a asasina opozanți, manipulează alegerile, în Moldova, în România", relatează g4media.ro.

„Dacă o țară își poate invada vecinul din Europa și rămâne nepedepsită, nimeni nu poate fi sigur de nimic”, a afirmat Macron.

Rusia “ne testează limitele, iar această agresiune pare să nu cunoască limite”, a continuat președintele Franței.

„Cine poate crede că Rusia se va opri la Ucraina?”, s-a întrebat Macron, care apoi a tras un semnal de alarmă: „Intrăm într-o nouă eră, dincolo de Ucraina, amenințarea rusă este reală – afectează țările europene”.

Macron a mai subliniat că Rusia intenționează să se reînarmeze și își crește bugetul pentru apărare.

"Până în 2030, intenționează să își mărească și mai mult armata, să aibă 300.000 de soldați în plus, 3.000 de tancuri în plus, 300 de avioane de luptă în plus. În acest context, cine poate crede că Rusia de astăzi se va opri la Ucraina? Rusia a devenit, în timp ce vorbesc și pentru anii următori, o amenințare pentru Franța și pentru Europa", a mai spus el.

Liderul de la Élysée a adus tuturor aminte că Rusia și-a mai încălcat promisiunile.

"Nu putem uita că Rusia a început să invadeze Ucraina încă din 2014 și că atunci am negociat o încetare a focului la Minsk. Și aceeași Rusie nu a respectat acea încetare a focului și nu am reușit să menținem echilibrele, din lipsă de garanții solide.

Astăzi, nu mai putem crede Rusia pe cuvânt. Ucraina are dreptul la pace și securitate pentru ea însăși și este în interesul nostru și în interesul securității continentului european. Acesta este motivul pentru care lucrăm cu prietenii noștri britanici și germani și cu alte câteva țări europene. Trebuie să ne pregătim", a avertizat Macron.

"Drumul spre pace nu poate trece prin abandonarea Ucrainei. Pacea nu poate fi obținută cu orice preț și sub diktatul Rusiei. Pacea nu poate fi capitularea Ucrainei. Ea nu poate însemna prăbușirea sa. Ea nu poate însemna nici o încetare a focului prea fragilă. Vreau să cred că SUA vor fi de partea noastră, dar trebuie să fim pregătiți să nu fie așa", a avertizat președintele Franței.

