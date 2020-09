Emmanuel Macron despre normalizarea relatiilor cu Rusia: Este nevoie de doi parteneri pentru un dialog

'La fel ca la tango si pentru un dialog este nevoie de doi (parteneri) si deci depinde de vointa partii angajate de a merge sau nu inainte', a subliniat Emmanuel Macron, adaugand:'Vom vedea de fapt ce poate produce acest dialog ca rezultat pozitiv'.La Vilnius luni, apoi marti la Riga, in fata liderilor lituanieni si letoni sceptici asupra intentiilor ruse, presedintele francez a incercat sa clarifice scopul 'dialogului' pe care el doreste sa-l duca Uniunea Europeana cu Moscova , in timp ce tensiunile sunt in crestere din cauza crizei din Belarusul vecin.'E ceea ce ne va permite sa construim o relatie (cu Rusia) mult mai stabila si mai protectoare', a spus el in cursul unei conferinte de presa cu premierul leton Arturs Karins.Presedintele francez a amintit ca relatia cu Rusia 's-a inrautatit din cauza conflictului ucrainean si a ocuparii Ucrainei', referindu-se probabil la peninsula Crimeea . 'Am aplicat sanctiuni care au fost putin eficiente', a recunoscut Macron.Dar seful statului francez doreste 'o forma de normalizare a relatiilor noastre cu Rusia pentru ca impartim acelasi spatiu, pentru ca vrem sa nu mai existe atacuri cibernetice, sa nu mai existe destabilizare a democratiei noastre si o reglementare a conflictelor regionale, in primul rand in Ucraina '.La incheierea turneului sau de doua zile in tarile baltice, el s-a referit la 'temerile' resimtite de 'multi' dintre interlocutorii sai.'In Lituania, la fel ca in Letonia, exista uneori o indoiala orientata spre sinceritatea pe care Rusia o poate avea in construirea unui dialog', a subliniat el.'Dar cred ca nimeni nu poate nega faptul ca este mai protector si constructiv sa facem aceasta in cadrul UE decat sa lasam ca fiecare sa aiba politica sa intr-o ordine dispersata', a afirmat presedintele francez, insistand ca acest dialog se va duce 'fara naivitate'.'In niciun moment acesta nu va fi un dialog care sa puna la indoiala sau sa compromita securitatea sau sa nege istoria voastra', a promis el liderului leton, care la randul sau s-a exprimat pentru o Europa mai unita in fata Rusiei.