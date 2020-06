Macron accepta invitatia facuta de Putin de a efectua, pana la sfarsitul anului, o vizita in Rusia

Ziare.

com

Presedintele rus l-a "invitat" pe omologul sau francez, care a "acceptat" invitatia, a anuntat vineri presedintia franceza, fara sa precizeze o data in acest sens.Vizita ar putea avea loc "in lunile urmatoare", "pana la sfarsitul anului", insa este necesar sa tina cont de criza covid-19, a precizat ea.Palatul Elysee a mai precizat ca aceasta vizita nu va avea o "dimensiune memoriala", in contextul in care Rusia tocmai a sarbatorit 75 de ani de la victoria impotriva nazismului.Invitatia a fost lansata de Vladimir Putin intr-o intalnire tete-a-tete prin videoconferinta, "o discutie aprofundata si substantiala", care a "permis sa se faca bilantul dialogului increderii si securitatii angajat" in cursul vizitei presedintelui rus la Fortul Bregancon, resedinta de vara a presedintilor francezi, in sudul Frantei, la 19 august 2019, cu putin inaintea sumitului G7 de la Biarritz, in sud-vestul Frantei.Presedintia franceza insista asupra "calitatii relatiei bilaterale".La putin timp dupa ce a fost ales in 2017, Emmanuel Macron l-a primit cu fast pe omologul sau rus la Castelul Versailles, langa Paris.In urma a doua vizite ale presedintelui francez in Rusia, in 2018, una la Sankt Petersburg, cealalta la finala Cupei Mondiale de Fotbal, Vladimir Putin a venit la Paris, la funeraliile fostului presedinte Jaques Chirac, la 30 septembrie 2019, iar apoi la 10 decembrie, la un summit in patru cu Ucraina, Germania si Franta , in vederea unei relansari a procesului de pace in Ucraina.