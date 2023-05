Franța trimite în Ucraina „zeci” de vehicule și tancuri ușoare. Anunțul, făcut după o cină a președinților Macron și Zelenski VIDEO

Franţa urmează să formeze şi să echipeze mai multe batalioane ucrainene cu „zeci” de vehicule şi tancuri uşoare, anunţă Parisul şi Kievul, în urma unei cine a preşedinţilor francez Emmanuel Macron şi ucrainean Volodimir Zelenski la Palatul Elysée.

„În săptămânile care vin, Franţa va forma şi va echipa mai multe batalioane cu zeci de vehicule blindate şi de tancuri uşoare, inclusiv (de tip) AMX-10RC”, se arată într-o ”Declaraţie comună” a celor doi şefi de stat.

Parisul îşi concentrează „eforturile asupra susţinerii capacităţilor apărării aeriene a Ucrainei”, se arată în document.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit de către omologul său francez Emmanuel Macron pe treptele Palatului Élysée.

Garda Republicană i-a prezentat onorul lui Zelenski în curtea Palatului Élysée.

