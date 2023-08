În căutarea empatiei pierdute: Lecții din Mesajul „Nu am aer”

Tragedia care a înconjurat moartea prematură a mamei Alexandra a pătruns în straturile cele mai profunde ale inimilor noastre. A deschis răni adânci nu doar în sufletul familiei ei îndurerate, ci și în încrederea noastră fragilă în sistemul medical. Ne-am confruntat brusc cu vulnerabilitatea noastră în fața unor deficiențe umane care, cu toate că ar trebui să fie inacceptabile, încă persistă și au consecințe devastatoare. Suntem neputincioși în fața întrebărilor care rămân fără răspuns și a adevărurilor neplăcute pe care trebuie să le acceptăm.

Suntem fiecare din noi o parte a acestui întreg, indiferent dacă suntem părinți, profesori, medici sau cetățeni simpli. Am lăsat empatia să se estompeze, am permis să se creeze bariere într-o lume care ar trebui să fie legată prin conexiuni umane și înțelegere profundă.

În adevăr, ar trebui să ne învățăm copiii nu doar să fie empatici, ci să trăiască empatia. Să îi învățăm că puterea stă în unitate, în compasiune și în iubirea față de semeni, care nu cunoaște bariere, ci creează conexiuni profunde între noi ca valoare umană fundamentală. Să le oferim exemple tangibile de cum să își exprime empatia în acțiuni și cuvinte, să îi ghidăm să vadă lumea prin ochii celorlalți și să simtă durerea și bucuria altora ca și cum ar fi ale lor.

Propunerea de a introduce cursuri de empatie pentru medici este un pas în direcția bună. Cu toate acestea, empatia nu poate fi învățată într-un cadru academic doar prin manuale sau prezentări teoretice. Ea trebuie să fie o parte integrată a ființei noastre, să fie un reflex al interacțiunilor noastre zilnice. Ar trebui să începem de la o vârstă fragedă, să cultivăm această valoare în inimile tinerilor prin modele autentice, prin practici de ascultare și înțelegere.

Este profund trist și alarmant să reflectăm că într-o situație atât de critică și sensibilă, echipa medicală nu a reușit să ofere empatia necesară mamei Alexandra. În momentele cruciale, abilitățile tehnice și procedurile sunt esențiale, dar nu ar trebui să înăbușe conexiunea umană dintre medic și pacient. Într-o lume dominată de protocoale și eficiență, am uitat să tratăm oamenii ca pe ființe. Empatia trebuie să fie în țesătura fiecărui medic și să fie o proiecție care îi ghidează în deciziile lor.

În final, demiterea unor figuri-cheie din spital nu este doar suficientă. Încrederea nu poate fi regăsită doar prin schimbarea fețelor, ci prin schimbarea mentalității și a priorităților. Cu toții suntem chemați să fim agenții schimbării, să ne asumăm responsabilitatea pentru învățămintele amare pe care această tragedie ni le oferă. Să recunoaștem că empatia nu poate fi învățată din manuale, ci trebuie să fie trăită în fiecare acțiune, în fiecare interacțiune și în fiecare zâmbet pe care îl oferim lumii din jurul nostru.

Lajos Kristof este expert si consultant de inalta reputatie in domeniul educatiei, cu o cariera remarcabila si recunoastere internationala.

