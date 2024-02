Părinții noștri merită să își trăiască bătrânețea în siguranță și să o celebreze pe măsură

Să ajungi la venerabila vârstă de 100 de ani e o victorie sau cum ar spune Tania Anghel, Coordonatorul de Îngrijiri de la Enayati Home: „a îmbătrâni este ca și cum ai escalada un munte, în timp ce urci rămâi aproape fără respirație, dar priveliștea se vede mult mai frumoasă de acolo, din vârf.”

Așa se simte și doamna Lucia, rezidentă în centrul pentru seniori Enayati Home, care a aniversat recent un secol de viață, intrând astfel pe lista celor mai longevivi oameni din România. În 2023, în țara noastră trăiau peste 7000 de persoane care au împlinit 100 de ani.

De anul trecut, doamna Lucia a ales să vină la Enayati Home, un loc în care să aibă companie și să fie sigură că are parte de cea mai bună îngrijire medicală.

"N-a fost o căutare ușoară și simplă, dar am văzut că la Enayati Medical City există un centru pentru seniori. Am fost acolo, l-am vizitat și am considerat că dacă aș fi eu în locul ei aș alege Enayati Home (n.r. care se află în interiorul Orașului Medical). Anul trecut mama s-a mutat aici. Suntem mulțumiți și sper ca în continuare să fie mulțumită mama și să aibă îngrijirea necesară, mai ales că la 100 de ani este puțin mai delicat. Noroc că se află într-o situație bună și fizic, dar și psihic. Are o stare mintală bună. E normal că nu mai poate fi la 100 de ani ca la 70, dar personalul de la Enayati Home este întotdeauna prompt, răspunde la chemări și caută să le ofere seniorilor posibilități de petrecere a timpului liber, să le găsească o preocupare, să joace cărți, să picteze, să vină un artist și să susțină un concert de pian, să aibă parte de sărbători frumoase", a spus Raluca, fiica doamnei Lucia.

Tania Anghel, Coordonatorul de Îngrijiri din Enayati Home, a precizat că doamna Lucia nu are mari probleme de sănătate, doar câteva diagnostice asociate vârstei de tipul hipertensiune arterială, osteoporoză.

„S-a adaptat relativ repede în Enayati Home, a conștientizat și acceptat încă din primele zile că aici va fi casa ei până la sfârșit. Doamna Lucia citește în fiecare zi, îi plac jocurile de cărți, urmărește știrile și participă la toate activitățile centrului”, a adăugat Tania Anghel.

100 de ani. O aniversare care nu mai are nevoie de cuvinte

În ianuarie 2024, doamna Lucia a împlinit 100 de ani de viață. Un bun prilej de sărbătoare pe care echipa de îngrijiri din Enayati Home l-a celebrat cum se cuvine. La petrecerea doamnei Lucia a venit și fiica sa Raluca, stabilită în Statele Unite, care de două ori pe an vine în țară și își vizitează mama. Cu ocazia aniversării, Raluca știe că a făcut cea mai bună alegere pentru mama ei când a optat să o lase în grija acestui centru rezidențial pentru seniori, dar mai ales știe că este foarte bine îngrijită medical deoarece în Enayati Home are acces imediat la toate serviciile medicale de care ar putea avea nevoie: de la investigații și consulturi de specialitate, până la recuperare și reabilitare medicală, toate sub același acoperiș, în Orașul Medical.

„Sunt mulțumită și sperăm că totul va fi în continuare la fel. Recomand acest loc (n.r. Enayati Home) celor care sunt în situația mamei sau în situația noastră, a copiilor care au părinții departe de ei și care vor să-i știe într-un loc sigur”.

În centrul rezidențial Enayati Home, situat în nordul capitalei, seniorii își trăiesc bătrânețea cu demnitate și în siguranță, așa cum merită. Pe lângă accesul la servicii medicale personalizate și la terapii ocupaționale care îi ajută să se simtă ca acasă, seniorii din Enayati Home sărbătoresc împreună fiecare moment important, fie că este o aniversare, fie că sunt zile naționale sau internaționale ori pur și simplu celebrează bucuria că sunt împreună.