Encore Capital Trust organizează o nouă rundă de finanțare pentru atragerea a 29,7 milioane de lei

Societatea de investiții Encore Capital Trust (ECT) va organiza un nou plasament privat în luna noiembrie, prin care își propune atragerea a maximum 29,7 milioane de lei, decizia fiind deja aprobată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Aceasta va fi a doua majorare a capitalului social al ECT, după ce compania a încheiat cu succes prima rundă de finanțare în luna iunie a acestui an, atrăgând 17,7 milioane de lei de la o serie de antreprenori și manageri de succes din mediul de business local, printre care Dan Șucu (fondator Mobexpert), Marius Hanganu (co-fondator Tremend Software), Iosif Szavuj (fondator Ines Group), Silviana Berciu (fondator BDG Import și Loft) sau Cristian Becheanu (fondator farmaciile Arta).

Capitalul social actual al companiei este de 18,2 milioane de lei (aproximativ 3,7 milioane de euro) și ar ajunge la un total de maximum 48 milioane de lei (aprox. 9,8 mil. euro) după subscrierea integrală a noilor acțiuni. În eventualitatea în care noile acțiuni care vor fi emise în cadrul actualei majorări de capital social nu vor fi subscrise în totalitate de către actualii acționari, acestea vor fi oferite terților la preț de emisiune de 1,05 lei / acțiune.

”Rezultatele înregistrate după închiderea primului plasament privat au fost foarte bune iar încrederea acționarilor în modelul de business al ECT ne-a determinat să organizăm o nouă rundă de finanțare într-un răstimp atât de scurt, de sub cinci luni. Am identificat și realizat investiții foarte atractive iar randamentul actual anualizat depășește obiectivul setat de 20% pe an. Piața imobiliară prezintă în continuare numeroase oportunități iar capacitatea noastră de negociere, expertiza în a identifica cele mai potrivite investiții dar și în a încheia parteneriate de finanțare cu dezvoltatorii reprezintă argumentele principale care ne determină să fim încrezători în evoluția companiei spre un portofoliu în valoare de zeci de milioane de euro în următorii ani”, a declarat Robert Butoi, director executiv al Encore Capital Trust.

Compania a plasat deja peste două treimi din suma atrasă în prima rundă de finanțare, ajungând la un portofoliu de peste 130 de locuințe în opt proiecte rezidențiale din București si Ilfov. Politica de investiții a ECT este concentrată pe șase linii de activitate, principalele fiind reprezentate de achiziționarea de unități în proiecte aflate în stadii incipiente de dezvoltare pe segmentul rezidențial, la un preț preferențial, investițiile de tip mezanin, care presupun participarea cu capital la procesul de dezvoltare al unui proiect și valorificarea produsului finit, achiziționarea de active imobiliare cu scopul obținerii unui randament lunar din exploatarea acestora și achizițiile de tip iBuyer pe piața rezidențială secundară.

Encore Capital Trust a fost fondată și este condusă de o serie de antreprenori și manageri cu o vastă experiență pe piața imobiliară și în mediul de afaceri local. Bazele companiei au fost puse de Cosmin Savu-Cristescu, managing director al grupului Redport Capital, un important dezvoltator imobiliar local și de Andrei Sârbu, CEO al companiei de consultanță imobiliară SVN Romania, una dintre principalele companii de profil și compania de consultanță cu cea mai amplă activitate pe segmentul rezidențial.

Din echipa de management a companiei mai fac parte și Bogdan Gubandru, care ocupă funcția de director de investiții - fiind unul dintre cei mai experimentați consultanți imobiliari specializați pe segmentul de tranzacții de investment, implicat în vânzarea proiectelor de birouri America House, Floreasca Park și The Light One - Amalia Dîrle, care ocupă poziția de director financiar după o carieră de peste 12 ani în sistemul bancar, dintre care ultimii cinci pe segmentul private banking în cadrul BRD GSG, Victor Vremera, care îndeplinește funcția de director de dezvoltare și achiziții, cu o experiență de peste nouă ani în cadrul unor companii precum Coldwell Banker, Metropolitan și SVN Romania, precum și Elena-Diana Nedelcu, în funcția de director juridic.

Encore Capital Trust beneficiază și de un Advisory Board redutabil, format din consultanți și economiști de succes, printre care Liviu Arnăutu, fondator și partener al administratorului de active Atlas Asset Management, Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFA Romania și conferențiar universitar DOFIN în cadrul ASE și Bogdan Belciu, co-fondator și partener al companiei de consultanță Valorem Business Advisors.

