Eliminarea plafonării prețurilor din energie produce deja efecte negative în economie

Marti, 02 Septembrie 2025, ora 16:50
Creșteri de prețuri în industria energetică

Prețurile producției industriale au înregistrat în iulie 2025 un salt semnificativ, în comparație cu luna precedentă.

Evoluția inflației industriale reprezintă un semnal important cu privire la modificările prețurilor de consum din următoarea perioadă

Creșterea puternică a inflației industriale în iulie a venit pe fondul unui avans semnificativ al prețurilor energiei electrice, după expirarea perioadei de plafonare a prețurilor energiei.

Astfel, preţurile producţiei industriale au crescut cu 5% în iulie 2025, faţă de luna iunie 2025, potrivit ultimelor date publicate de Institutul Național de Statistică și analizate de Risco.ro.

Contribuția la acest avans al prețurilor este adusă de piața internă, care a adus o creștere lunară de 6,68%, în timp ce contribuția pieței externe este subunitară, de 0,74%.

Pe mari grupe industriale, cea mai mare creștere este consemnată în dreptul industriei energetice, în care prețurile au crescut în iulie 2025 față de iunie 2025 cu 14,93%.

În același timp, celelalte mari grupe industriale au avut majorări subunitare de prețuri sau chiar evoluții lunare negative (industria bunurilor de capital: plus 0,91%, industria bunurilor de uz curent: plus 0,57%, industria bunurilor intermediare: plus 0,29%, industria bunurilor de folosință îndelungată: minus 0,27%).

Avans uriaș în energie față de restul industriei

Iar evoluția indicelui preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe secţiuni şi diviziuni CAEN scoate în evidență o majorare, în iulie 2025 față de iunie 2025, cu 17,78% în dreptul secțiunii ”producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat” (avans anual de 2,18%).

Este de departe cea mai mare între toate secțiunile și diviziunile economiei naționale.

Trebuie precizat că, în aceeași perioadă, avansul lunar a fost de plus 1,19% în dreptul industriei extractive și de 0,63% pentru industria prelucrătoare.

Evoluția în perioada iulie 2025 - iulie 2024

În luna iulie 2025, comparativ cu luna iulie 2024, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 2,7%.

În cazul evoluției anuale a prețurilor industriale, situația este inversată, în comparație cu avansul lunar, iar piața externă are o contribuție mai puternică la creșterea prețurilor decât piața internă.

Astfel, în timp prețurile pieței interne au crescut pe baze anuale cu 2,51%, contribuția adusă de piața externă a fost de 3,18%.

Pe mari grupe industriale, cea mai mare creștere anuală este consemnată în dreptul industriei bunurilor de uz curent, în care prețurile au crescut în iulie 2025 față de iulie 2024 cu 6,23%.

Și celelalte mari grupe industriale au consemnat creșteri anuale de prețuri, dar inferioare (industria bunurilor intermediare: plus 3,52%, industria bunurilor de folosință îndelungată: plus 3,22%, industria bunurilor de capital: plus 2,88%, industria energetică: plus 0,33%).

Ministrul Bogdan Ivan spune că s-au găsit metode care să ducă la scăderea prețului "pe termen scurt și mediu" la energie
Ministrul Bogdan Ivan spune că s-au găsit metode care să ducă la scăderea prețului "pe termen scurt și mediu" la energie
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că, în urma unor discuţii cu toţi actorii implicaţi în domeniul energiei, de la producători, până la ANRE şi reprezentanţi ai bursei,...
Deficitul nu scade sub 8% anul acesta, atenționează premierul Bolojan. Efectele reformelor dureroase vor fi vizibile abia în 2026
Deficitul nu scade sub 8% anul acesta, atenționează premierul Bolojan. Efectele reformelor dureroase vor fi vizibile abia în 2026
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 2 septembrie, că nu se așteaptă ca deficitul României să scadă sub 8% până la finalul anului. Șeful Executivului consideră că efectele...
