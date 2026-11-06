Facturile la energie electrică vor crește considerabil. Un secretar de stat explică la cât vor ajunge majorările

Autor: Daniel Groza
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 12:39
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Facturile la energie electrică vor crește considerabil. Un secretar de stat explică la cât vor ajunge majorările
Facturile la electricitate vor crește FOTO/Facebook/ANRE

Românii ar putea plăti facturi mai mari la energia electrică în perioada următoare, pe fondul creșterii prețurilor gazelor naturale și al costurilor de producție. Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, estimează că scumpirile ar putea ajunge la 6%, 10% sau chiar mai mult, în funcție de contractele consumatorilor, și mizează pe repornirea reactoarelor de la Cernavodă pentru stabilizarea pieței.

„Creșterea prețurilor la energia electrică pe piața din România, dar nu numai pe piața din România, pentru că, dacă ne uităm la orice țară din Europa, prețurile au crescut substanțial, este influențată și de criza gazelor naturale. Creșterea prețurilor la gazele naturale se resimte în creșterea prețului la energia electrică. Gazele naturale, după cum pot să confirm, de la data de referință de 27 februarie a acestui an, au crescut cu 192%, chiar 192%. Deci gazul natural, care este un combustibil utilizat în producția de energie electrică, va determina automat și creșterea prețului energiei electrice. Și prețul energiei electrice a crescut”, a explicat oficialul guvernamental, la B1TV.

Cu câte procente vor crește facturile

Potrivit spuselor sale, consumatorii casnici vor resimți scumpirile în funcție de contractele pe care le-au încheiat cu furnizorii de energie electrică. Facturile ar putea crește în funcție de acestea cu 6%, 10%, ba chiar și mai mult.

„Consumatorul casnic, în funcție de contractul pe care l-a încheiat cu furnizorul de energie electrică, poate să resimtă o creștere graduală a facturilor, în funcție de contract. Poate să fie 6%, 10% sau chiar mai mult. Ne așteptăm la creșteri ale prețului energiei, dar să sperăm că va fi repus în scurt timp în funcțiune și reactorul 2 de la Cernavodă. Ne bazăm foarte mult pe această energie nucleară, care este o energie sigură, stabilă și predictibilă”, a mai spus Casian Nițulescu.

Secretarul de stat Casian Nițulescu a vorbit și despre procedura de repornire a reactoarelor centralei nucleare de la Cernavodă. El a precizat că procedurile tehnologice nu sunt la fel de simple precum în cazul centralelor hidroenergetice, motiv pentru care va dura un timp până când va începe producția de energie electrică.

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