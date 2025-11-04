Țara în care guvernul le promite cetățenilor cel puțin trei ore de energie electrică gratis pe zi. Ar putea fi livrată de panourile fotovoltaice

Guvernul Australiei a anunțat că, din vara anului 2026, furnizorii de energie vor fi obligați să ofere populației din anumite regiuni ale țării posibilitatea de a consuma curent electric gratis cel puțin trei ore la mijlocul fiecărei zile.

Această decizie a guvernului social-democrat face parte dintr-o reformă mai largă a pieței de electricitate din Australia, informează Profit.ro

Energia gratuită ar fi oferită cel mai probabil între orele 11-14, atunci când producția fotovoltaică este la maximum, cu condiția ca gospodăriile beneficiare să fie dotate cu contoare inteligente și să-și poată muta cea mai mare parte a consumului în acel interval orar.

Oferta care include trei ore gratis, denumită Solar Sharer, va fi disponibilă inițial în provinciile New South Wales și South Australia, precum și în sud-estul provinciei Queensland. Autoritățile federale vor lansa consultări publice și în celelalte state ale Australiei, pentru o eventuală extindere geografică a schemei începând cu anul 2027.

De la această schemă va fi exceptată insula Tasmania, care nu are surplus de energie din surse solare și se bazează mai ales pe hidrocentrale pentru a-și completa necesarul de electricitate.

