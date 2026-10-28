Guvernul pregătește reducerea TVA la energie electrică. Care sunt categoriile de consumatori care ar putea beneficia de această măsură SURSE

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 28 Octombrie 2026, ora 11:33
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Guvernul pregătește reducerea TVA la energie electrică. Care sunt categoriile de consumatori care ar putea beneficia de această măsură SURSE
Guvernul pregătește reducerea TVA pentru energia electrică FOTO Pexels

Guvernul analizează posibilitatea reducerii TVA la energia electrică pentru consumatorii vulnerabili, iar beneficiarii ar putea fi identificați în funcție de veniturile actuale ale familiei. Propunerea vine în contextul creșterii prețurilor la energie și al majorării importurilor, în timp ce autoritățile caută soluții pentru reducerea facturilor și acoperirea deficitului de producție.

Antena 3 CNN arată că, dacă măsura va fi aprobată, la stabilirea beneficiarilor se va lua în calcul venitul actual pe familie, după un mecanism similar celui folosit pentru încadrarea în categoria consumatorilor vulnerabili în cazul sprijinului acordat după expirarea plafonării prețurilor la energia electrică, potrivit surselor.

În cazul gazelor naturale, potrivit acelorași surse, toți consumatorii casnici sunt protejați prin schema de preț reglementat.

Speranțe pentru pornirea centralei de la Cernavodă

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Marius Poșa, a explicat miercuri că evoluția prețurilor din România urmează tendința din întreaga Uniune Europeană și că pe piață există, în prezent, o diferență mare între cerere și ofertă.

Pentru a acoperi deficitul de producție, autoritățile speră ca unitatea de la Cernavodă să poată fi repornită încă din luna noiembrie. Totodată, potrivit lui Poșa, astăzi este repornită termocentrala de la Rovinari, pentru a compensa producția pierdută la Turceni. Secretarul de stat a recunoscut că au existat probleme cu stocurile de cărbune.

Marius Poșa a precizat că Ministerul Energiei lucrează în acest moment la o listă de măsuri destinate reducerii facturilor.

Cine ar putea beneficia de reduceri

Consumatorii vulnerabili se împart în patru categorii: din motive de venit, din motive de vârstă, din motive de sănătate și consumatori vulnerabili izolați.

În schema de sprijin introdusă după eliminarea plafonării prețurilor la energie electrică, de la 1 iulie 2025, voucherele de 50 de lei au fost acordate persoanelor singure cu un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei și familiilor cu un venit net lunar de cel mult 1.784 de lei pe membru de familie, tichetele putând fi folosite doar pentru plata facturilor la energie electrică. Schema viza aproximativ 2,1 milioane de gospodării.

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