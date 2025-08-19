Importurile de energie electrică au crescut cu 57% în prima jumătate a anului!

Producția din hidrocentrale, redusă cu peste un sfert

Producția de energie electrică a României a scăzut cu peste 8% în primele șase luni din 2025, în comparație cu prima jumătate a anului trecut, pe fondul prăbușirii producției din hidrocentrale.

Prin urmare, importurile de energie electrică pur și simplu au explodat, creștere de plus 57%, în aceeași perioadă, pentru a susține și exporturile, care au crescut cu peste 17%.

Importurile au crescut semnificativ nu doar la energie electrică, ci și la resurse de energie primară, cum ar fi gazele naturale și petrolul.

Producția de energie electrică a României, în prima jumătate a anului curent, a fost de 24.878,2 milioane kWh, reprezentând doar 91,3% din producția realizată în aceeași perioadă din 2024, mai precis o scădere cu 8,7%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică și prelucrate de Risco.ro.

Declinul a survenit în condițiile în care producția din hidrocentrale a fost de 6.353,6 milioane kWh, în scădere cu 2.277 milioane kWh, adică minus 26,4% față de primul semestru al anului trecut.

A fost, de asemenea, înregistrată o scădere și în cazul producției de energie electrică provenită din centralele electrice eoliene (minus 12%), termocentrale (minus 2,2%) și centralele nuclearo-electrice (minus 1%).

Singurele care au produs mai multă energie electrică, în comparație cu 2024, au fost centralele solare fotovoltaice, inclusiv prosumatorii (plus 33,6%), dar ponderea lor în totalul producției rămâne sub 9%.

Importuri în creștere de gaze și petrol

Principalele resurse de energie primară, în prima jumătate a lui 2025, au totalizat 16.132,1 mii tone echivalent petrol (tep), în creștere cu 487,7 mii tep față de perioada similară din 2024.

Producţia internă a însumat 8.137,7 mii tep, în scădere cu 397,6 mii tep (-4,7%), iar importul a fost de 7.994,4 mii tep, în creștere cu 885,3 mii tep (+12,5%).

Nu doar importurile de energie electrică au crescut semnificativ, în perioada amintită (plus 57%), dar și cele de gaze naturale (plus 52,6%) și cele de petrol (plus 29,8%), în condițiile în care producția internă a scăzut față de anul trecut în cazul ambelor.

Astfel, producția internă de gaze naturale a fost de 3.731,6 mii tep, în scădere cu 1,9%. Importurile au ajuns la 1275,6 mii tep, depășind 34% din producția internă din primele șase luni ale anului în curs.

În cazul petrolului, producția internă a fost de 1.250,2 mii tep, adică o scădere cu 7,6% față de 2024, iar importurile au ajuns la 4.375 mii tep, de 3,5 ori mai mari decât producția internă.

Tot mai puțin iluminat public

Consumul final de energie electrică în perioada amintită a fost de 24.871,9 milioane kWh, cu 0,5% mai mare față de perioada similară din 2024.

Consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,9%, consumul populației a crescut cu 5,3%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 7,6%.

Exportul de energie electrică a fost de 6.901,4 milioane kWh, în creștere cu 1.025,6 milioane kWh, adică plus 17,5%.

