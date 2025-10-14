Importurile de energie electrică realizate de România în primele opt luni ale anului au crescut cu aproape 50%!

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 16:03
74 citiri
Importurile de energie electrică realizate de România în primele opt luni ale anului au crescut cu aproape 50%!
Importul de energie electrică realizat de România în perioada ianuarie – august 2025 a crescut cu 49,3%, în comparație cu perioada de timp similară a anului trecut.

Importul de energie electrică realizat de România în perioada ianuarie – august 2025 a crescut cu 49,3%, în comparație cu perioada de timp similară a anului trecut.

Evoluția vine pe fondul reducerii producției interne cu 6,6%, în perioada amintită, dar și a creșterii cu 29,1% a exporturilor de energie electrică.

Majorări importante sunt înregistrate și în dreptul importurilor de principale resurse de energie primară, respectiv gaze naturale și petrol.

Creștere uriașă a importurilor de gaze

Potrivit datelor publicate de INS și prelucrate de Risco.ro, importurile de gaze naturale în perioada ianuarie-august 2025 au crescut cu nu mai puțin de 64,1%, în comparație cu intervalul de timp similar al anului trecut, iar producția internă a scăzut cu 1,7%.

Importurile de țiței au crescut, se asemenea, în perioada amintită, cu 19,2%, în condițiile în care producția internă a scăzut cu 7,7%.

În ceea ce privește cărbunele, producția internă s-a păstrat la un nivel relativ constant față de 2024 (99,8%), în timp ce importurile au scăzut cu 51,3%.

Doar fotovoltaicele au produs mai multă energie

Resursele totale de energie electrică au fost, pe total, în primele opt luni ale lui 2025, de 45.893,7 milioane kWh, în creștere cu 4,1% (plus 1.816,1 milioane kWh) față de 2024.

Producția internă a scăzut cu 6,6%, hidrocentralele și termocentralele fiind principala cauză a scăderii.

Producția de energie electrică din termocentrale a fost de 10.894,5 milioane kWh, în scădere cu 483,6 milioane kWh (-4,3%).

Iar producția din hidrocentrale a fost de 8.082,4 milioane kWh, în scădere cu 2.506,1 milioane kWh (-23,7%).

Și producția din centralele electrice eoliene a fost în scădere cu 338,1 milioane kWh față de perioada similară din 2024, adică minus 8,2%, ajungând la 3.764,5 milioane kWh.

De cealaltă parte, energia solară produsă în instalații fotovoltaice în această perioadă a fost de 3.445,5 milioane kWh, în creștere cu 894,7 milioane kWh, respectiv plus 35,1%.

Producția din centralele nuclearo-electrice a fost de 7.083,8 milioane kWh, în creștere cu 80 milioane kWh (+1,1%).

Exportul de energie electrică a fost de 9.353,2 milioane kWh, în creștere cu 2.108,1 milioane kWh, adică plus 29,1% față de 2024.

Reducere masivă a consumului pentru iluminatul public

Consumul final de energie electrică a fost în perioada amintită de 33.302 milioane kWh, cu 0,8% mai mic față de perioada similară a anului trecut.

Evoluția a venit în condițiile în care consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,8%, consumul populației a crescut cu 2,5%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 5,3%.

O comparație cu consumul înregistrat în primele opt luni ale anului 2019 arată o reducere a consumului final de energie electrică în economie cu 11,74% (de la 28.388,5 milioane kWh la 25.056,3 milioane kWh), pentru iluminatul public cu 33,74% (de la 384,4 milioane kWh la 254,7 milioane kWh), în timp ce consumul populației a scăzut cu 3,4% (de la 8.272 milioane kWh la 7.991 milioane kWh).

Utilizatorii Google așteptau asta de mult timp. Acum poți ascunde reclamele din căutări cu un singur click
Utilizatorii Google așteptau asta de mult timp. Acum poți ascunde reclamele din căutări cu un singur click
După ani de plângeri din partea utilizatorilor, Google introduce o opțiune care permite ascunderea reclamelor din rezultatele de căutare. Noua funcție reorganizează complet modul în care...
Windows 10 rămâne oficial fără protecție. Milioane de utilizatori expuși atacurilor cibernetice după oprirea suportului Microsoft
Windows 10 rămâne oficial fără protecție. Milioane de utilizatori expuși atacurilor cibernetice după oprirea suportului Microsoft
Începând de marți, 14 octombrie, Microsoft nu mai oferă actualizări gratuite de securitate pentru Windows 10, sistemul de operare folosit încă de aproape 40% dintre utilizatorii de Windows...
#energie electrica , #importuri
Parteneri Ziare.Com
Risco.ro
Cat mai castiga romanii? Domeniile cu cele mai mari salarii vs. sectoarele cu cele mai mici salarii.
Risco.ro
Dublul standard pe piata muncii din Romania: un pas inainte spre transparenta, doi pasi inapoi din frica schimbarii.
Risco.ro
Cum te feresti de riscuri in relatia cu partenerii sau clientii tai folosind alertele din Buletinul Insolventei?

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Verificare RAR rapidă pentru mașini second hand: investiția de 33 de lei care te poate scuti de pierderi uriașe
  2. Importurile de energie electrică realizate de România în primele opt luni ale anului au crescut cu aproape 50%!
  3. Utilizatorii Google așteptau asta de mult timp. Acum poți ascunde reclamele din căutări cu un singur click
  4. Analiză: Magistrații (ne) fură țara?
  5. Windows 10 rămâne oficial fără protecție. Milioane de utilizatori expuși atacurilor cibernetice după oprirea suportului Microsoft
  6. Leul românesc câștigă teren în fața euro și lirei sterline, dar pierde în raport cu dolarul. Cursul BNR pentru 14 octombrie
  7. Ce impact a avut majorarea TVA asupra industriei imobiliare. Primele cifre relevă diferențe mari între piețele regionale
  8. Milioane de români ar putea fi afectați de schimbările majore ale legii RCA. Ce prevede proiectul dezbătut de parlamentari
  9. Gigantul PepsiCo a inaugurat în România una dintre cele mai mari fabrici din Europa. Investiția se ridică la 8,5 milioane de dolari
  10. Competența de care au nevoie tinerii daca vor să se îmbogățească, potrivit unui miliardar. Ce ar trebui să învețe de fapt studenții