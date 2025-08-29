Ministrul Bogdan Ivan spune că s-au găsit metode care să ducă la scăderea prețului "pe termen scurt și mediu" la energie

Autor: Mihai Diac
Vineri, 29 August 2025, ora 21:57
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că, în urma unor discuţii cu toţi actorii implicaţi în domeniul energiei, de la producători, până la ANRE şi reprezentanţi ai bursei, autorităţile au căzut de acord asupra unor ”puncte” care, odată implementate, ar putea duce la reducerea preţului la energia electrică pe termen scurt şi mediu.

Aceste puncte vor fi prezentate curând, adaugă ministrul.

Ministrul Energiei a admis că România a ajuns să plătească unele dintre cele mai mari tarife la energia electrică din Europa din cauza unor decizii luate la nivel înalt, cum ar fi scoaterea din producţie a 7.000 de megawaţi energie în bandă, aceasta fiind ”cea mai ambiţioasă ţintă de decarbonizare din Europa”.

Bogdan Ivan a spus că acum trebuie căutate soluţii pentru reducerea preţurilor.

”Pentru a rezolva problema sistemică, am căutat, când am ajuns la minister, să văd cum am ajuns aici. Am adus la aceeaşi masă ANRE-ul, producători, furnizori, distribuitori ai energiei electrice, bursele, pentru a găsi o formulă prin care să scădem preţul. Trebuie ţinut cont de faptul că timp de 35 de ani aceşti oameni nu au stat la masă toţi, nu au lucrat împreună. Am reuşit ca după dezbateri interminabile, de zeci de ore, să cădem de acord asupra unor puncte care ar putea să ducă la reducerea preţului la energie pe termen scurt şi mediu. Aceste puncte le-am dezbătut şi în Guvern, ieri am căzut de acord pe o formă finală, iar săptămâna viitoare o să le prezint, împreună cu cei implicaţi, pentru că nu toate măsurile ţin de Ministerul Energiei”, a afirmat Bogdan Ivan, vineri seară, la Digi 24.

Ministrul a anunţat că proiecte abandonate sau blocate, unele de zeci de ani, şi în care au fost blocate sute de milioane de euro, ar urma să fie reluate, astfel încât capacitatea de producţie a energiei electrice în bandă să crească.

Ministrul a arătat că, după renunţarea la subvenţia pentru electricitate, pentru 3,7 milioane de consumatori casnici din România, facturile la energia electrică aproape s-au dublat.

”Este evident că pentru aproximativ 3,7 milioane de consumatori din România care consumau, în medie, sub 100 de kWh şi aveau facturi în jur de 70 de lei acum au ajuns ca acele facturi să fie la 130-140 de lei”, a declarat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a amintit că acei consumatori cu venituri mici primesc vouchere de 50 de lei lunar, sumă ”care va acoperi o parte din această creştere”.

