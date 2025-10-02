Prețul energiei electrice, deși afectează toate procesele economice și sociale, nu este o prioritate pentru convocarea urgentă a CSAT?!

Am tot așteptat clarificări pentru inițiativa domnului Bogdan Ivan, cu memorandumul promovat în CSAT. După ce am văzut declarațiile domniei sale, mă cam îndoiesc că a înțeles despre ce jaf a fost în piața de energie, construită de corifeii liberali, care au condus Ministerul Energiei vreme de patru ani.

După ce a devoalat puțin din dezastrul produs de ANRE prin reglementările sale – reglementări care au permis profituri de trei ori mai mari decât în orice țară din UE, doar pentru traderi –, după ce a constatat singur că, imediat ce le-a cerut furnizorilor de energie să justifice prețul, aceștia au scăzut tarifele de la 1,55 lei la 1,20–1,10 lei/kWh, vedem că finalul scandalului ar fi ca piața să se alinieze la prețul Hidroelectrica, de 1,05 lei/kWh. Poate nu am înțeles eu bine, poate domnul ministru nu a dorit să dezvăluie ce are în plan până la finalul anchetei, dar dacă toată această zbatere cu CSAT, cu ANRE, cu traderii nesătui, cu distribuția care nu știe unde s-au dus banii încasați pe facturi (oricum nu în investiții), are ca rezultat doar spectacolul unei butaforii, atunci este clar că asistăm la o mascaradă. Și, sincer, n-o merităm, mai ales după ce am plătit scump biletul de intrare (vezi facturile de utilități).

Explic și eu, așa cum a făcut domnul ministru, care ne spunea că are și soluții pentru problemele descoperite în societățile de producție a energiei electrice. Dacă dorește cineva să tragă concluzii asupra corectitudinii prețurilor, trebuie să aibă acces la BVC-urile societăților, care, culmea, sunt toate de stat. Gândesc că nu ar fi greu pentru șeful Ministerului Energiei să ceară BVC-urile tuturor companiilor din subordine, apoi să separe cheltuielile indirecte și să determine un cost de producție al kWh net, așa-numita energie activă.

Ads

Pe partea de distribuție este necesar să se verifice de ce, în ultimii patru ani, tarifele au tot crescut pe articole pe care, cu greu, chiar și un specialist în energie le-ar putea aprecia ca fiind reale, deși în toată această perioadă rețelele electrice nu s-au dezvoltat, investițiile au fost infime, iar sumele încasate au fost enorme. Iar dacă ne uităm și la partea care are legătură cu bugetul statului – accize, taxe, TVA – vedem că imaginația finanțiștilor depășește de multe ori realitatea.

N-ar fi fost nicio problemă dacă, la toate acestea, salariile și pensiile cetățenilor ar fi fost corelate cu tarifele create de „doctorii în energie”, iar mărirea de patru ori a prețului energiei, din 2021, s-ar fi reflectat într-o creștere salarială de măcar 40%. Exemplul Germaniei este elocvent: în 2021 avea un tarif minim orar de 8,69 euro/oră, iar acum are 12,82 euro/oră, în timp ce prețul kWh a crescut de la 0,26 euro la 0,35 euro, în medie. Oare de fraieri au ridicat nivelul salariului minim orar, sau s-au gândit la corelarea cu prețurile pieței energiei, generate de decizii politice sau economice? Cea mai mare majorare de tarif, într-un land din nord, este de 103 euro/lună, la un salariu minim de 2.300 euro. Oricum, la noi, chiar dacă ar fi fost efectuată mărirea de 40%, tot nu ar fi atins coșul minim de consum stabilit de INS, dar care este ignorat, an de an, de guvernanți.

Ads

Greșeala domnului ministru, atunci când s-a exprimat că prețul de la Hidroelectrica este cel corect (sau cel mai mic, ar fi putut argumenta), este că nu a arătat cât costă, de fapt, societatea să producă un kWh de energie. Sau nu ne-a spus, dacă știa deja. Vă spun eu: am avut ocazia să lucrez cu Areva, fosta ALSTOM Energie, Franța. La hidrocentrala Lotru, pe Olt, am vizitat sala generatoarelor și, din discuțiile cu directorul societății, am aflat că producția unui kWh îi costa 0,05 lei. Era în 2006, iar generatoarele, GEC ALSTHOM din 1962, funcționau continuu încă de la punerea lor în funcțiune.

Nu pot crede că, din 2006, costurile indirecte au crescut atât de mult încât să ducă producția la 0,12–0,15 lei/kWh. Am citit o statistică de acum un an, în care energia hidro era cotată la circa 0,18 lei/kWh, dar cred că era în strictă corelare cu ceea ce ANRE dorea să impună în piață, sub pretextul că nu ajung banii. N-ar fi fost o mare dramă dacă, în cei patru ani, la sfârșit de an, nu am fi văzut profituri monstruoase la producătorii de energie, profituri și mai grosolane la traderii din piața reglementată și, ca bonus, bani de la statul român pentru diferența dintre prețul reglementat de domnul V. Popescu și prețul pieței pentru ziua următoare. Așa au gândit specialiștii ANRE să reglementeze piața de energie.

Ads

De asemenea, procentul stabilit de Parlament pentru autofinanțarea ANRE ar fi putut fi mai mic, chiar dacă veniturile producătorilor creșteau. Așa s-au născut sinecurile, pentru că nimeni nu putea limita salariile autorităților care se autofinanțau direct de la societățile active în domeniu.

Deci, după patru ani în care miniștrii liberali au considerat că asta merităm noi, consumatorii, pe baza reglementării dezastruoase făcute de ANRE și aprobate de toți prim-miniștrii perioadei, vedem că vine un social-democrat, domnul Bogdan Ivan, și solicită revizuirea prețului la energia electrică, dar nu mai jos de cel al Hidroelectrica.

Nu este greu de înțeles, dacă te uiți în structura facturii de energie, cât se duce direct la bugetul de stat – jumătate, ca să nu facem „farmacie”. Și atunci pot să înțeleg de ce nu putea spune deschis ce a găsit pe teren. Dar, în acest context, tot această coaliție „superbă” trebuie să găsească bani pentru a mări salariile și pensiile cu sume corespunzătoare, astfel încât echilibrul care există în țările din vest să fie prezent și la noi. Suntem mereu amenințați că ne-am apropiat la 78% de media europeană a venitului mediu, dar fără acest echilibru comparația nu are sens.

Ads

Dacă nu, soluția este să coboare prețul energiei electrice la valorile din septembrie 2021, după care să facă simultan corelările între venituri și creșterea prețului kWh, așa cum se procedează în țările partenere din UE.

Devoalarea făcută de ministrul Energiei nu mai lasă loc de îndoială cu privire la ce au făcut predecesorii guvernamentali. Nu cred că aceștia vor plăti pentru distorsionarea pieței, dar noi am plătit patru ani prețuri la energie pe care nu ni le-am permis cu veniturile existente. Sacrificiile le cunoaște fiecare, nu doresc să le dezvolt aici. Ce cred eu este că a venit vremea ca președintele țării să-și facă timp să convoace CSAT-ul pe tema facturilor la energie. A avut timp destul – 12 zile – pentru a face calcule matematice despre cât pierde din accizele la facturile de energie, dar nu mai are încotro. Deciziile luate trebuie puse urgent în aplicare. Sunt sigur că se va ajunge la o scădere substanțială a prețurilor la energie, cel puțin pentru consumatorii casnici.

Dacă nu, atunci va trebui să se majoreze salariile și pensiile corespunzător cu diferența dintre raportul existent al tarifelor la energie și veniturile nete încasate de cetățeni în septembrie 2021, comparativ cu situația actuală. Chiar dacă pare utopic, sloganul „Bani, marfă, bani” emis de Marx este valabil și în zilele noastre: orice distorsiune într-un capitol economic duce la distorsionarea celorlalte, cu consecințe greu de prevăzut. Iar cine nu știe să respecte echilibrele macroeconomice ale pieței libere nu are ce căuta în funcții de conducere care pot influența soarta a milioane de cetățeni.

Ads

Aici se va sparge buboiul financiar, construit pe fundații false: „luăm de la fraieri, că n-au ce să facă, și împărțim profiturile între noi, aleșii”. Nu! Acum, dacă nu vor fi scăderi ale tarifelor la energie, va trebui să majoreze salariile și pensiile. De unde? Greu răspuns, grea dilemă, dar trebuie decis: ori una, ori alta. Cale de mijloc nu există. Am plătit destul impostura și ipocrizia. Ajunge!

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads