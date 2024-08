Român exasperat de consumul enorm de energie electrică. "Au încurcat contoarele în tot blocul. Timp de 2 ani aproape nimeni nu plătea pentru curentul lui"

Mulți români sunt preocupați de economii și de cheltuielile pe care le au, unele nejustificat de mari. În unele cazuri este vorba de plata utilităților.

Un utilizator al platformei Reddit a deschis o discuție pe această temă după ce a constatat că facturile la energie electrică sunt prea mari și nu au legătură cu consumul real.

"Consum de curent electric enorm de mare"

Acesta a precizat că stă într-o garsonieră și folosește prize care măsoară consumul.

"Stau în chirie într-o garsonieră și nu reușesc să îmi dau seama unde se consumă atâta curent. În luna iunie de exemplu am 371kwh consumați pe factură, fără nicio regularizare. Am două prize inteligente care măsoară consumul, una la PC și cealaltă la AC. Combinat în iunie în aplicație zice că am consumat 95kwh. Hai să zicem rotund 100. Ceilalți 270kwh nu știu unde s-au dus.

Mașina de spălat o bag o dată pe săptămână, înregistrat pe ciclu de spălare cu priză inteligență, sub 2kwh consumați. Frigiderul nu consumă mai nimic nici când merge compresorul. Cuptorul cu microunde îl folosesc rar, de câteva ori pe săptămâna câte 2 minute. Cuptorul electric rar vede 2 ore pe luna de folosire. În rest centrala, routerul, becurile, hotă nu au cum să tragă atâta, mai ales că sunt folosite puțin, eu fiind la muncă 3 sferturi din zi.

Am testat să închid de la siguranțe curentul când am plecat câteva zile de acasă, când m-am întors am verificat contoarul și aveam atât că la plecare, deci undeva după siguranțele din casă se pierde.

Am zis că dacă nu reușesc să îi dau de cap, nu am decât să mai cumpăr prize inteligente și să pun la toate prizele din casă să văd la final de luna adunat cât rezultă. Dar asta nu va rezolva problema."

"Contorul mi-a citit aproape triplu consum"

Acesta ia în calcul mai multe scenarii pentru situația în care se află.

"Se poate oare să fie probleme în rețeaua electrică din casă și cumva să piardă curent, sau să apară consum fals pe undeva?

Am vaga impresie că problemele au început de când proprietarul a trecut de la Enel la Hidroelectrica. Se poate să fie problema din contorul electric doar atunci când este un consum, el cumva să citească mai mult?

UPDATE 1: am testat astăzi. Aveam 7140 când am început testul, iar la final aveam 7148 la contor. Dar de fapt eu consumasem doar 3 kwh, conform prizelor. Pentru cei care zic că prizele astea nu citesc bine, să știți că sunt verificate și merg cum trebuie. Deci contorul mi-a citit aproape triplu consum. Au funcționat doar aparatele din acele 2 prize, nimic altceva că să nu afecteze testul. Am vorbit cu proprietarul, a făcut o reclamație și acum așteptăm răspuns", a scris acesta pe Reddit.

"E posibil să se fi abonat un vecin pentru că prizele corespund prin perete"

Postarea a strâns zeci de comentarii. Unii i-au oferit posibile explicații și soluții, alții s-au referit la experiențele personale.

"N-are treaba Enel/Hidroelectrica, fix așa am pățit și eu acum 20 de ani când stăteam în chirie și proprietarul avea apartament fix lângă.

Fă un test, scoate tot din priză și vezi dacă înregistrează ceva, dacă înregistrează joacă-te la siguranțe să vezi care circuit e, apoi verifici prizele de pe circuitul aal.

Dacă e bloc comunist (și nu numai) e posibil să se fi abonat un vecin pentru că prizele corespund prin perete cu vecinul. De asemenea poate fi stricat contoarul, discuta cu proprietarul să ceară înlocuire, etc."

"Cred că totuși problema e la contor, înregistrează prost. Comparativ, eu am 170-180kwh pe lună (o lună cu călduri mari). Că și ține, doar frigider /cuptor electric rar folosit, microunde, mașina de spălat de câteva ori pe săptămână (haine multe de copil). Fără TV sau calculator, doar AC-ul folosit cam 6-8h/zi când erau afară peste 32, adică destul de des.

Ai avut vreo regularizare până acum? Să nu plătești un estimat (mai mare) în fiecare lună, iar la 6 luni să-ți tragă linie cu cel real.

Asta totuși ar sări în ochi dacă ai avea același consum în fiecare lună.

Eu am avut problema inversă (estimatul prea mic, 80) și plăteam diferența o dată la 6 luni, restul până la 140-150 cât era consumul meu real lunar. Era corect per total dar m-am trezit cu o facturoaie de nu știam de unde-a venit."

"Nu este necesar că un vecin să se "aboneze".

Este necesar ca un "electrician" să nu fi strâns cum trebuie un conductor la o priză/ lampă/ siguranță . Poate nici nu este vină celui ce a lucrat la instalația respectivă, poate unul dintre cabluri/ un cablu sau niște conductori/ un conductor să fie deteriorați/ deteriorat în timp (sau poate că este vină ului electrician și a deteriorat un conductor când l-a tras prin copex) . Mai este posibil să aibă un consumator defect sau chiar că contorul electric să fie defect."

"Au încurcat contoarele în tot blocul"

"La mine aerul condiționat a mers non stop și nu am depășit 280 kw."

"Scoate tot din priză și du-te la contor, vezi dacă așa mai ai ceva consum. Poate e contorul defect…"

"Am pățit mai rău. Au încurcat contoarele în tot blocul. Timp de 2 ani aproape nimeni nu plătea pentru curentul lui. Erau bușite în cascadă"

"Pățit o situație similară. Contorul înregistra mult mai mult decât consumăm. Am toate electrocasnicele relativ noi, fără plite electrice, boiler sau alți consumatori mari, și cu toate astea în vară mi-a arătat și consum de 450 kWh.

Am lăsat-o moartă până când m-am trezit cu reprezentantul de la distribuție la ușă că vrea să schimbe contorul că l-au identificat în baza lor de date că având o problemă de citire.

L-au schimbat pe loc și de atunci nu a mai depășit 100 - 140 kWh pe lună.

Sfatul meu, roagă proprietarul să facă o cerere de verificare a contorului. Ei vin, îl ridică pe cel vechi, îl sigilează îl trimit la un centru metrologic de măsurare iar ție îți pun direct unul nou. Dacă e ok și nu e defect trebuie să plătești taxa de verificare - era undeva la 300 de lei, dacă se dovedește că e defect vei primi o recalculare a energiei electrice plătite în plus - mă rog aici e o formulă ciudată de calcul, ideea e că o să primești niște reduceri pe viitor. Deci nu e nemaiîntâlnit că și contorul în sine să fie defect. Spor!"

"Vezi dacă seria contorului corespunde cu ce e pe factură"

"Vezi dacă seria contorului corespunde cu ce e pe factură. Eu am pățit o fază din asta odată."

"Am exact aceeași problema ca tine. Am încercat să fac sesizare scrisă, dar niciun răspuns. Am încercat să măsor în toate felurile, și toate semnele îmi spun că ori am consumator parazit ori măsoară contorul mai mult. Și tind să cred că este a doua. Dar încă nu am dovadă clară. Tot ce-mi rămâne să fac e să înlocuiesc siguranță principala cu o siguranță care să-mi arate ce consum am. Și să compar cu contorul de pe scară blocului. Oricum ideea e că am consum mai mare eu, singur într-un apartament de 2 cam decât ai mei părinți, 4 oameni într-o gospodărie la curte. Efectiv am 3 kwh consum plecat de-acasă. Și nu înțeleg de unde."

Cineva a relatat cum a rezolvat o problemă asemănătoare.

"Și noi ne-am confruntat cu aceeași problemă. A făcut soția cerere de verificare contor electric (ea e titular de contract) și după două zile (azi dimineață) a venit să-l verifice. Surpriză, contorul defect! Înregistra cu 40% mai mult decât consumăm. L-a schimbat, l-a luat pe cel defect și urmează să ne trimită de la Enel situația cu tot consumul înregistrat peste și probabil deduceri în valoare de niște multe milioane din următoarele facturi. Fă sesizare!

Later edit: ai dreptul la două intervenții de genul pe an, gratuite, asta mi-a zis domnul care a venit azi."

