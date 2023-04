Încurcăturile în care intră unii români când schimbă furnizorul de energie. "M-am trezit fără curent și fără contor"

Scumpirile și modificările frecvente ale legislației de pe piața energiei electrice i-au bulversat pe români. Unii sunt neliniștiți că au de primit și achitat multe facturi de anul trecut. Alții s-au trezit în situații imposibile după ce au schimbat furnizorul.

Este cazul relatat pe Facebook de un român care s-a trezit că a rămas fără curent electric, dar și fără contor.

"Am semnat contractul de furnizare cu Hidroelectrica în octombrie 2022. Bineînțeles, nu am primit nicio factură de atunci. Astăzi m-am trezit fără curent și fără contor.

Mâine voi merge la ei la sediu.

Daca mai este cineva în aceeași situație, cum ați rezolvat și cât a durat?

Menționez că e vorba de județul Cluj", a scris acesta pe grupul Client Hidroelectrica.

"Nici până în ziua de astăzi nu am primit factură"

În comentarii și alți membri ai grupului au relatat situații complicate sau i-au dat sfaturi.

"Eu am schimbat furnizorul (de la Engie am trecut la Hidroelectrica) în august 2022! Nici până în ziua de astăzi nu am primit factură. Nimic.

Tot citesc indexul, primesc confirmările pe email.

Pentru a semnala lipsa facturilor și faptul că nu pot eșalona ceva ce nu am încă, am sunat, am dat email-uri. Nimic."

"În cazul în care dumneavoastră ați fost deconectat, apar următoarele întrebări: somații, înștiințări de plată facturi din partea fostului furnizor? Confirmarea noului furnizor că sunteți clientul lor? Aviz din partea furnizor, distribuitor că o să fiți deconectat?"

"Sunt sigur că Hidroelectrica te va deconecta peste vreo 10 ani după cum se mișcă. Cred că e fostul."

"La mine după o lună de zile după ce am trecut la dânșii mi-au schimbat ceasul care după aproape un an în martie 24 am observat că nu mai merge. Nu Mai pot citi și transmite indexul. Am făcut sesizare, dar de o lună, nimic. Nu a venit nimeni să vadă."

"Mai mult ca sigur ați rămas la furnizorul vechi"

"Nici nu cred că sunteți client la Hidro. Mai mult ca sigur ați rămas la furnizorul vechi și facturi neachitate."

"Și eu am trecut pe HE în ianuarie și încă figurez cu 2 contracte active pentru energie (la HE și la EF) și încă mai primesc facturi de la EF. Se pare că HE nu a anunțat FE de rezilierea contractului. Le-am și scris, am și vorbit la telefon cu ei, dar se pare că nu s-a întâmplat nimic."

"Și noi am fost în această situație. Am semnat cu HE în luna noiembrie, dar noi am figurat și plătit facturi la Enel până prin ianuarie-februarie. A durat ceva până s-a rezolvat situația, tot așa, cu mailuri la fostul furnizor, cu telefoane la actualul furnizor, într-un final s-a rezolvat.

Acum trimit citirea doar la HE și când vor veni facturile vor fi bine venite."

"A trebuit să fac două sesizări la ANRE"

"Având în vedere sesizarea dvs înregistrată cu nr ... vă transmitem că dintr-o eroare de roboți-soft nu s-a transmis notificarea (de cinci ori în cazul meu) către vechiul furnizor, de aceea procesul de contractare trebuie reluat cu atenție la datele introduse în sistem - acesta este răspunsul oficial dat de către HE, a trebuit să fac două sesizări ANRE plus multe alte telefoane pentru a se pune ceva în mișcare, m-au căutat ei de data asta, incredibil dar adevărat, roboți-soft (?!?) sau probabil implementează Skynet ul din Terminator pentru Judgment Day.

"Nu te pot deconecta fără somație, este o amendă colosală. Eu zic să verifici mai bine."

"Ar fi și varianta ca dvs să fi anunțat că doriți rezilierea contractului la contractarea cu Hhidroelectrica. Din anumite motive este posibil ca portarea să nu se fi făcut și ați rămas fără contract."

"Păi ai primit confirmarea cum că s-a realizat contractul? De asemenea, ai primit înștiințare că vei fi deconectat? Posibil să nu se fi realizat schimbarea de furnizor și să fi solicitat fostul furnizor deconectarea. Atâta timp cât nu există facturi neplătite sau dezlegarea contractului de furnizare nu îți poate deconecta nimeni furnizarea."

"Nu a fost denunțat vechiul contract"

"Ați fost deconectat de Enel pentru neplata facturi emise Enel? Este posibil ca H să nu fi transmis Notificarea de schimbare furnizor și atunci Enel (sau fostul furnizor) să considere că nu ați onorat obligațiile de plată.

De aceea luați legătura cu H, solicitați trimiterea de urgență a notificării iar către fostul dvs furnizor transmiteți o notificare prin care solicitarea reconectarea, deoarece sunteți clientul H și plătiți la ei din data de... anexați spre dovadă contractul cu H și Notificarea schimbare furnizor cu ei."

"Nu a fost denunțat vechiul contract, aveți sold la fostul furnizor și de aceea v-au debranșat."

"În iulie 2022 am trimis cerere schimbare furnizor și toate actele pentru persoană fizică și altă pentru firmă. Pe PF am primit și semnat contractul (am primit în martie factură pe iulie 22 și în aprilie pentru august 2022) dar pe PF (SRL) nu am primit contractul, chiar dacă am sunat în Aug, Sept și Oct 22 la callcenter-ul lor, zicând că se rezolvă… În Nov 22, cei de la Adrem Invest m-a debranșat fără să ne spună. Cu greu am aflat că ne preluase un furnizor de ultimă instanță fără să ne anunțe, emițând facturi pe care nu le-am primit și fiind neachitate, au trimis notificare de debranșare pe care nu am primit-o. După debranșare am făcut cercetări, aflând că suntem la FUI Electrica Furnizare. Am fost și am achitat facturile, și am fost rebranșat, contra cost. Nu am putut să desfășor activitatea 5 zile… Trăim, din păcate, în România!"