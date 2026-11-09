România are din nou una dintre cele mai scumpe energii din Europa, deși reactorul de la Cernavodă a fost repornit. Cum se explică prețurile

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 14:46
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România are din nou una dintre cele mai scumpe energii din Europa, deși reactorul de la Cernavodă a fost repornit. Cum se explică prețurile
Rețele electrice FOTO Transelectrica

România se confruntă cu o nouă creștere puternică a prețurilor la energia electrică, deși Reactorul 1 de la Cernavodă a fost repus în funcțiune. Luni, 9 noiembrie, energia tranzacționată pe piața angro a ajuns la aproape 400 de euro/MWh, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa. Diferențele față de alte state europene sunt considerabile.

Potrivit Economedia, prețul energiei pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) a urcat la aproximativ 388 de euro/MWh, echivalentul a 2.073 de lei/MWh. Valoarea este cu aproximativ 55% mai mare decât nivelul de circa 250 de euro/MWh înregistrat la sfârșitul săptămânii trecute.

România, printre țările cu cea mai scumpă energie din Europa

Datele pieței europene arată diferențe importante între România și statele din vestul continentului. În Spania, energia costă aproximativ jumătate față de nivelul din România, în timp ce în unele țări scandinave prețurile coboară până la 6 euro/MWh.

În Franța și Germania, cotațiile se situează sub 350 de euro/MWh. Nici țările vecine nu ating nivelul României: Ungaria înregistrează aproximativ 373 de euro/MWh, iar Bulgaria, 372 de euro/MWh.

De ce rămâne energia atât de scumpă după repornirea reactorului de la Cernavodă

Creșterea prețurilor vine la numai câteva zile după reconectarea Reactorului 1 de la Cernavodă la Sistemul Energetic Național. Unitatea, cu o capacitate de aproximativ 700 MW, a reluat producția de electricitate după aproape trei luni de oprire.

Cu toate acestea, energia nucleară suplimentară nu a reușit să compenseze presiunile din piață.

Printre principalele cauze se numără consumul mai mare de la începutul săptămânii, temperaturile scăzute și producția redusă din surse eoliene și fotovoltaice. În aceste condiții, deficitul trebuie acoperit inclusiv prin centrale pe gaz și cărbune, care au costuri de producție mai ridicate.

Situația este complicată și de nivelul redus al apei din lacurile de acumulare, al căror grad de umplere este estimat la aproximativ 50%. În plus, capacitățile limitate de interconectare îngreunează accesul la energia mai ieftină din vestul Europei.

Între timp, au început și procedurile pentru repornirea Reactorului 2 de la Cernavodă, ambele unități urmând să fie operaționale miercuri, 11 noiembrie.

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