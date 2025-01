Cum a ajuns energia eoliană cea mai importantă resursă din mixul energetic de producţie. „Nu e rău deloc”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a transmis că la această oră, din nou, energia eoliană este cea mai importantă resursă din mixul energetic de producţie, cu aproape 27% şi 2000MW.

Ministrul mai spune că faptul că bate vântul ne aduce la o producţie totală de peste 7200MW, ceea ce nu e rău deloc, chiar dacă avem un consum relativ mare, mai ales pentru o zi de weekend, de peste 8000MW

”Una dintre atribuţiile unui ministru este, în viziunea mea, să informeze publicul şi să explice lucrurile. Energia e un domeniu tehnic, dar avem nevoie de ea în fiecare clipă. De aceea, voi continua să explic cu fiecare ocazie cum funcţionează lucrurile, având conştiinţa că există în ţara noastră o majoritate care iubeşte adevărul şi îşi doreşte o viaţă mai bună”, scrie Burduja pe Facebook.

”Dar parcă “eolienele nu produc curent”? Aşa zicea senin în campanie “călăreţul fără cap,” cel care a concurat pentru cea mai înaltă funcţie în stat, cu finanţări ilegale şi un aparat de propagandă complex. Bine, e doar una dintre multele aberaţii. Faptul că bate vântul ne aduce la o producţie totală de peste 7200MW, ceea ce nu e rău deloc, chiar dacă avem un consum relativ mare, mai ales pentru o zi de weekend, de peste 8000MW (diferenţa o acoperim din import)”, spune ministrul Energiei.

Ministrul Energiei mai afirmă că producţia hidro este mică: 1146MW, pentru că am avut un 2024 foarte secetos şi nu avem debite suficiente în hidrocentralele de pe râuri.

”Avem un grad de umplere în lacurile de acumulare foarte bun pentru această perioadă: 57,4%. Deci rezerve de energie pentru următoarele luni, până încep ploile şi se topesc zăpezile. Faptul ca produc eoliene ne permite să conservăm alte surse de energie, ceea ce este înţelept şi prudent”, precizează Burduja. ”Mai mult, avem şi energie din baterii - 10MW. Relativ puţin, deocamdată, dar proiectele în

lucru, mare parte cu finanţare asigurată de ministerul energiei din fonduri nerambursabile, ne vor duce la 1000MW până in 2027”, explică el.

Potrivit lui Sebastian Burduja, ”producţia de energie eoliană va fi mai mare în următorii ani, pentru ca am atras finanţări record din PNRR şi din Fondul pentru Modernizare pentru noi parcuri eoliene: PNRR - 300MW (contracte semnate), iar 30MW deja au fost puşi în funcţiune în 2024, la Romcim, la Medgidia; FM - producţie şi autoconsum - aproape 1000MW (apel închis, proiecte în evaluare); Contracte pentru diferenţă: 1100MW (contracte semnate)”.

”Totul e să aibă şi România vânt în pânze, azi şi pe viitor, la propriu şi la figurat. Să o ţinem pe drumul corect al democraţiei, dezvoltării şi adevărului. Doar aşa vom atinge independenţa energetică, despre care unii doar vorbesc, în timp ce ne cer să importăm gaz rusesc. Noi facem ceea ce trebuie pentru România la ministerul energiei. Dar viitorul depinde de fiecare român: ce vom alege?”, mai spune ministrul.

El explică şi de ce totuşi importăm. ”Ţinem de rezerva de apă pentru următoarele două luni (am explicat mai sus), probabil e mai ieftin decât să producem mai mult pe cărbune; România a pierdut 7000MW capacităţi de producţie în bandă între 2009-2022, ceea ce ne aduce destul de des în situaţia de a apela la importuri, dar lucrul acesta se va schimba din 2026, când estimez ca vom avea încă cel puţin 1500-2000MW în bandă (Iernut, Mintia, Năvodari, Răstoliţa, câteva CET-uri noi etc.), deci vom fi net exportatori in majoritatea timpului”, menţionează Burduja.

