Potențialul eolian enorm din Marea Neagră, vizat de România. "Așteptările sunt să se creeze 22.000 de locuri de muncă"

Ministerul Energiei a publicat proiectul de lege privind măsurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei.

Scopul legii este de se ajunge la 3.0000 MW instalați în Marea Neagră, care să beneficieze de schema de sprijin prin contracte de diferență. Proiectul de lege se află în prezent în consultare publică timp de 30 de zile.

Prin acest act normativ, România ar asigura cadrul legal pentru dezvoltarea investițiilor în domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagră.

Sebastian Burduja, Ministrul Energiei, a declarat că potențialul eolian la Marea Neagră este unul uriaș, iar România nu are dreptul să îl rateze, conform Investenergy.ro: “Vorbim despre peste 75GWh, conform estimărilor experților Băncii Mondiale. Energia eoliană offshore este un instrument major pentru obiectivul european de reducere a dependenței de importurile de combustibili fosili și de decarbonare. Am spus de la preluarea mandatului că, pe lângă o energie sigură și ieftină, îmi doresc și o energie verde. Acest act normativ face parte din angajamentele Ministerul Energiei în cadrul PNRR, prioritate zero al ministerului pe care îl conduc”.

Prevederile proiectului de lege privind producerea energiei electrice din resurse eoliene offshore

Conform proiectului de lege, capacitățile eoliene vor fi instalate doar acolo unde autoritățile române vor stabili acest lucru, după ce va fi realizat un un plan spațial eolian offshore, care va conține, pe lângă datele tehnice, și cerințe de mediu. În maximum doi ani ar fi stabilite toate perimetrele offshore care vor fi scoase la licitație în vederea explorării și, ulterior, construirii de centrale electrice eoliene offshore, explică specialiștii e-nergia.ro.

În maximum un an, Ministerul Energiei stabilește lista perimetrelor care vor fi concesionate pentru construcția instalațiilor care să producă 3.000 MW. Investitorii vor beneficia de schema de ajutor de stat de tip CfD (Contracte pentru Diferență).

Perimetrele vor fi concesionate după ce operatorul rețelei de transport asigură “preluarea energiei produse de centralele electrice eoliene offshore în mod eficient și cu cele mai mici costuri, din punct de vedere al tarifelor de racordare și tarifelor de rețea”, arată proiectul de lege.

Până la data de 30 iulie 2027, Ministerul Energiei va elabora și aproba, prin hotărâre de Guvern, procedura de atribuire a concesiunii în vederea exploatării perimetrelor offshore prin licitație publică. În cazul în care există un singur ofertant pentru un anumit perimetru, Ministerul Energiei verifică îndeplinirea cerințelor de calificare și demarează discuțiile cu acesta, în vederea încheierii contractului de concesiune și emiterii permisului de explorare. În cazul existenței mai multor ofertanți pentru același perimetru, concesiunea se acordă printr-o procedură de licitație publică competitive, arată sursa citată.

Așteptările sunt ca, prin investițiile în 3 GW de energie eoliană offshore, să se creeze un total de 22.000 de noi locuri de muncă pentru angajați cu normă întreagă (20.000 în faza de CAPEX și 1.800 în cea de operare și întreținere). Din acestea 15.500 noi locuri de muncă ar putea fi create în mod direct la nivel național, în condițiile în care România ar atrage investitori în producția de componente pentru turbine eoliene, în construcția, instalarea și, respectiv, întreținerea infrastructurii parcurilor eoliene offshore, se prezintă în nota de fundamentare a actului normativ, conform platformei Invest Energy.

Tranziția verde la nivelul Uniunii Europene

Stabilirea unui cadru legislativ și fiscal adecvat vine în contextul în care România urmărește îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici din domeniul energiei și climei a Uniunii Europene, pentru anul 2030 și perspectiva pentru anul 2050, obiective asumate și de țara noastră, cu scopul de a gestiona în mod echitabil tranziția sectorului energetic românesc către producerea de energie curate, se precizează într-un comunicat al Ministerului Energiei.

În contextul tranziției energetice, precum și a condiției imperative ca statele membre UE să își asigure securitatea energetică în contextul geopolitic actual, tehnologiile în domeniul energiei produse din surse regenerabile offshore – energia valurilor, energia mareelor, energia produsă prin panourile fotovoltaice flotante, turbinele eoliene flotante și turbinele eoliene fixate pe fundul mării – au căpătat o atenție sporită, fiind incluse în politicile privind energia regenerabilă la nivelul Uniunii Europene (UE) și al statelor membre, arată Investenergy.ro.

