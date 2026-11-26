La 5 ani de la mărețele decizii luate din poziția de ministru al energiei electrice, după care nici acum nu ne-am revenit, așa de bune au fost, dl Virgil Popescu, actualmente europarlamentar PNL, ne luminează cu știința domniei sale, arătându-ne cât de bine ar fi să avem mai multe baterii de stocare în gospodăriile individuale ale prosumatorilor.

Sunt un pic siderat de ideile pe care poate să le aibă acest domn, care a majorat de 4 ori prețul energiei electrice și l-a plafonat la acea valoare, cu teoria că, la 50 de kWh, cât consumă mare parte din gospodăriile individuale, 0,65 lei/kWh este un preț suportabil. Știa domnia sa, nu ne-a spus de unde.

Nu i-a spus nimeni că, după reglementarea cel puțin ciudată (oare cine or fi fost beneficiarii…), s-au bucurat numai traderii și furnizorii de energie, iar restul – populația și mediul de afaceri – s-au trezit într-un coșmar în care mulți au cedat și, dacă n-au murit, au ieșit din piață sau din viața socială.

Degeaba s-au făcut analize, degeaba următorii miniștri de după dl Popescu au încercat să refacă nivelul de tarifare al energiei în raport cu puterea de cumpărare. Nimic nu a mai putut întoarce ce a făcut dl V. Popescu împreună cu dl Marcel Boloș, ministrul de finanțe, și dl Florin Cîțu, prim-ministru.

Mândru de realizările sale, dl Popescu amintește că ordonanța aprobată atunci de Guvern a introdus compensarea cantitativă pentru prosumatorii cu instalații de până la 200 kW, permițând scăderea energiei livrate în rețea din cantitatea consumată ulterior. Totodată, pragul până la care prosumatorii își pot comercializa surplusul de energie a fost majorat de la 100 la 400 kW.

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Dar nu spune nimic despre faptul că energia electrică livrată în rețea urma să fie decontată într-un interval de până la doi ani de la introducerea în rețea, termen stipulat în contractul cu prosumatorii, sau despre faptul că prețul de decontare era de 0,28 lei, pentru că rețelele electrice de transport și distribuție erau ale companiilor de stat care alcătuiau SEN.

Ce conta că fuseseră construite de mult? Ce conta că amortizările realizate ar fi permis înlocuirea și dezvoltarea rețelelor, nu umflarea buzunarelor unor „băieți deștepți”, care nici până azi nu sunt devoalați cu subiect și predicat, semn că protecția lor este încă puternică?

Cât despre profiturile realizate de companiile din domeniu după mărețele decizii ale dlui Popescu, la fel, nimeni nu a sesizat că, până în 2021, companiile nu erau la fel de profitabile și că acum, dintr-o dată, fără investiții care să fi justificat creșterea adaosului comercial, sumele amețitoare raportate ca profit au fost jaloane în alimentarea primelor și indemnizațiilor CA-urilor și AGA.

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Cât despre ANRE, aceasta a atins culmi nesperate, veniturile obținute din cotele facturate companiilor din domeniul energiei permițându-le salarii de zeci de mii. Nu, nu de lei, ce naiba! E prea jos… Nu e de noi.

Tot dl Popescu s-a lăudat că a făcut rost de bani pentru centrala pe gaze de la Mintia, când a închis centralele pe cărbune fără să pună nimic în loc. Dacă tot era așa plin de resurse, de ce n-a activat dânsul un program de achiziții de baterii de stocare, pentru că bulgarii au băgat 650 mil. euro în primele investiții în baterii și au făcut o rezervă de stocare de 6.000 MWh încă din 2023? Dar asta strica echilibrul pieței, iar traderii rămâneau fără caimacul atât de cremos, de-abia câștigat. Cum să renunțe la el!

Mai simplu a fost să se amâne investițiile în baterii, să folosim energia prosumatorilor din timpul zilei cum știm noi mai bine și, ca să nu stea degeaba prosumatorii, să-i punem să-și monteze și baterii de stocare la sistemele care au deja o capacitate de 4 ori mai mare decât cea a centralei de la Cernavodă.

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Criteriile și punctajele după care se dau banii (15.000 lei/instalație) sunt iar stabilite stufos și eclectic, cum ne șade nouă bine. Și dacă după câteva minute se termină alocările, înseamnă că programul a avut un succes nebun, nu că fondurile au fost infime. Ce naiba, doar nu e mare diferența între 74 mil. euro și 650 mil. euro.

Mai spune dl V. Popescu că procedurile de racordare trebuie simplificate și finalizate în cel mult trei-patru luni, că fără stocare nu scoatem ce trebuie din energia regenerabilă, că 238.000 de prosumatori nu au sisteme de stocare, dintr-un total de 394.868.

Nu cred că remușcările pentru ce a făcut în guvernarea 2021-2023 îl împing acum să bată toba pe stocare și regenerabile. Cred că nu se simte bine la umbră și dorește să mai fie în atenția mass-mediei cu noile descoperiri, pe care vecinii noștri le utilizau deja de 3 ani, dar nimeni nu s-a uitat la ce fac ei. „Noi știm cel mai bine”, și-au zis cei care au reglementat piața de energie. Și s-a văzut… peste tot. Iar dacă comenta cineva, apărea placa cu infringementul.

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Dacă e ceva care nu-mi place în toată șarada asta cu băieții deștepți, cu miniștrii care nu mai pot de grija națiunii, cu dezvăluiri despre piața OPCOM și profiturile traderilor, ascunse după jumătate de oră pe site-ul Ministerului Energiei, e că, după ce au băgat și economia, și consumatorii casnici în groapă, în loc să recunoască și să încerce să repare ce au stricat, onorabilii sunt ofuscați că nu li se recunosc meritele trecute (?!), că ei au dorit să facă bine, dar n-au fost lăsați ș.a.m.d.

Poate că dl Dumitru Chisăliță, noul ministru al energiei, care, în sfârșit, este de specialitate și știe bine și piețele, și producția, și distribuția energiei și a gazelor, va reuși să refacă nivelul prețurilor la energie și gaze, raportat la puterea de cumpărare a românilor, nu la cea a celor din piețele la care ne-au legat diverșii miniștri ai energiei, pe considerente numai de ei știute.

Și poate că nu ar fi fost o tragedie dacă ar fi avut și resursele să mărească salariile și pensiile la nivelul celor din celelalte state membre ale UE, poate nu la nivelul celor din Luxemburg, dar nici să fim ultimii, cum suntem acum.

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Va fi foarte greu, pentru că ANRE nu este în subordinea Ministerului Energiei, deși toate companiile din domeniu sunt subordonate acestuia. Alt nod gordian care, dacă nu poate fi desfăcut, trebuie tăiat, căci cine a dorit să facă balamuc din piața de energie a reușit cu brio. Și cine a știut… a profitat. Dar nimeni nu-i vede, nimeni nu-i cunoaște. E puțin ciudat, dar orice asemănare cu realitatea e pur întâmplătoare.

Probabil, după reconfigurările pentru creșterea valorii unor companii energetice, menționate de dl ministru în media, ar fi oportună implicarea premierului pentru convocarea ANRE la Parlament, cu o finalitate în plan legislativ sau prin promovarea unor OUG-uri, efectul, sper eu, fiind scăderea prețurilor la energie și gaze, pentru că o corelare a veniturilor cu prețurile actuale ale utilităților iese din discuție, dată fiind starea actuală a economiei naționale.

Speranța moare ultima. Sperăm să vedem această corectare, vitală pentru existența a milioane de conaționali, nu propuneri excentrice, precum cea de suprataxare a profiturilor furnizorilor de energie și de sprijinire ulterioară a companiilor aduse în insolvență din cauza prețurilor la energie. Înțeleg și soluțiile propuse pentru a mai trece timpul, dar să nu țină prea mult.

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Mai simplu, reducerea prețurilor rezolvă și problemele mediului de afaceri, și situația populației, sufocată de facturile disproporționat de mari în comparație cu puterea de cumpărare, ținută jos tot de politicieni, nu de altcineva. Iar dl Chisăliță va avea șansa să intre în istoria țării ca un om de stat care a făcut ce a jurat la intrarea în funcție.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

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