Un gigant energetic grec pregătește investiții de 1,3 miliarde de euro în România. 60% din bugetul regional ar urma să ajungă aici

Grupul grec HELLENiQ ENERGY intenționează să investească 1,3 miliarde de euro în proiecte de energie regenerabilă din România până în 2030. Planurile companiei au fost prezentate luni seară, la București, în cadrul unui eveniment la care a participat și ministrul Mediului, Natalia Intotero. Investițiile vizează creșterea producției de energie electrică și dezvoltarea unor sisteme de stocare.

Grupul grec pregătește noi investiții în România

HELLENiQ ENERGY, unul dintre cele mai mari grupuri energetice din Grecia, și-a lansat oficial divizia locală de energie regenerabilă, HELLENiQ Renewables. La eveniment a fost prezent și directorul general al companiei, Andreas Shiamishis.

Natalia Intotero a transmis marți, într-o postare pe Facebook, că România are nevoie de investiții în sectorul energetic, care să contribuie la creșterea producției interne și la reducerea costurilor pentru populație.

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„România are nevoie de investiții, de mai multă energie produsă în țară și de soluții care să contribuie la reducerea costurilor pentru cetățeni! Aseară, am participat la lansarea oficială a HELLENiQ Renewables în România, alături de Andreas Shiamishis, CEO al HELLENiQ ENERGY, unul dintre cele mai importante grupuri energetice din Grecia”, a scris Intotero pe Facebook.

Compania a investit deja aproximativ 400 de milioane de euro în România și intenționează să își extindă activitatea prin noi proiecte de producție și stocare a energiei electrice.

Ce efecte ar putea avea investiția asupra economiei

Potrivit ministrului Mediului, proiectele anunțate ar putea contribui la crearea de locuri de muncă și la reducerea dependenței României de energia importată.

„1,3 miliarde de euro până în 2030, investiții anunțate pentru dezvoltarea energiei regenerabile în țara noastră. O veste bună pentru economia României, pentru noi locuri de muncă și pentru consolidarea independenței energetice! Ca ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, susțin investițiile care aduc dezvoltare economică, dar și respect pentru natură și biodiversitate. Avem nevoie de energie curată, de investiții responsabile și de rezultate concrete pentru oameni! Mă bucur că parteneriatul dintre România și Grecia se consolidează prin proiecte de asemenea anvergură”, a mai transmis ministrul.

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Conform planurilor prezentate de grupul grec, capacitățile de producție a energiei regenerabile din România ar urma să ajungă la aproximativ 1.000 MW până în 2030. 60% din bugetul regional ar urma să ajungă aici, potrivit euro2day.gr. Compania are în vedere și dezvoltarea unor sisteme de stocare în baterii, cu o capacitate de 500 MW.

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