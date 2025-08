Prosumatorii, rămași fără Casa Verde în 2025. Cum s-au descurcat românii, cu și fără fonduri de la stat: „Investiția inițială se scoate din economiile făcute la facturi”

Casa Verde Fotovoltaice, programul care în anii trecuți a declanșat o febră printre românii ce-și doreau să devină prosumatori, este pus oficial „pe pauză” în 2025, lăsând mii de gospodării fără posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile de la stat. În lipsa finanțării publice, prosumatorii sunt nevoiți să scoată mai mulți bani din propriul buzunar pentru panouri solare, și asta în condițiile în care, de la 1 august, sistemele fotovoltaice devin și mai scumpe din cauza creșterii TVA. Constantin, specialist IT din Iași, este unul dintre românii care au experimentat ambele variante, ținând cont că în 2023 și-a montat panouri fotovoltaice integral din fonduri proprii, iar anul trecut a reușit să descoasă ițele birocrației din AFM și să obțină și finanțare prin Casa Verde.

Pentru racordarea unui sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, procesul începe prin depunerea unei solicitări către operatorul local de distribuție a energiei electrice. În urma acesteia, se stabilește soluția tehnică de racordare, iar solicitantul primește avizul tehnic aferent din partea operatorului.

„Inițial am pus fotovoltaice în 2023, din fonduri proprii, mai ales pentru că ne-am luat mașină electrică. A fost o investiție personală de vreo 50.000 de lei la momentul respectiv. Am pus invertor de 5kW, panouri de 6kW și baterie de 5kW, potrivit unei oferte făcute de o firmă de specialitate cu care am lucrat. Inițial am cerut mai multe oferte și am ales-o pe aceea care ne-a ajutat și cel mai mult, la telefon, când am luat legătura cu ei prima oară. S-au oferit să vină să vadă situația la fața locului, să facă măsurători și au oferit consultanță gratuită, practic”, a explicat Constantin.

Condiții optime pentru amplasarea panourilor fotovoltaice

Amplasamentul casei contează foarte mult în alegerea tipurilor de panouri și a puterii instalate, întrucât, cu cât, de exemplu, acoperișul este orientat mai spre sud, cu atât este mai bine, unde bate soarele cel mai des și produc cel mai mult. „La noi acoperișul este mai mult decât doar în două ape și am putut pune panouri pe toate părțile, și sud, și est, și vest. Totodată, împământarea trebuie să aibă o anumită rezistență și trebuie să vină cineva omologat și să dea un aviz potrivit căruia rezistența împământării este conformă cu standardele, adică, în mod ideal sub 4 ohmi”, ne-a transmis Constantin.

În cazul investiției proprii, lucrurile s-au mișcat destul de repede, în contextul în care firma cu care a lucrat are echipe de instalare pentru echipamentele, dar punerea în funcțiune se face de altă echipă, pentru a configura tot echipamentul (accesul la internet, conectarea la aplicația mobilă). Ulterior, furnizorul de energie a venit și a constatat lucrarea, în cazul Iașului, Delgaz, în urma faptului că firma cu care au lucrat noii prosumatori a luat legătura separat cu Delgaz, fără ca noul prosumator să trebuiască să se ocupe el însuși de birocrația asociată racordării la rețea.

După finalizarea lucrărilor, potrivit și explicațiilor oferite de ANRE, se depune dosarul instalației de utilizare, însoțit de cererea de punere sub tensiune în regim de probă, după care operatorului de distribuție îi este transmis procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune. În baza acestuia, este emis certificatul de racordare, iar utilizatorul primește statutul de prosumator. Etapa finală constă în încheierea unui contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse și livrate în rețea, cu furnizorul de energie electrică.

În situațiile în care instalarea panourilor fotovoltaice nu presupune modificarea soluției tehnice de racordare, se poate transmite direct notificarea privind racordarea la locul de consum existent. În acest caz, operatorul de distribuție actualizează certificatul de racordare existent, fără a mai fi necesară emiterea unui nou aviz tehnic.

Pentru sistemele fotovoltaice cu o putere instalată de peste 400 kW pe loc de consum, racordarea se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, mai transmite ANRE.

Cum are loc, concret, compensarea energiei, după racordarea la SEN

„În contractul de prosumator sunt specificate două tipuri de compensări pentru energia electrică injectată în rețea, adică compensarea monetară și cea cantitativă”, ne-a povestit Constantin. Mai exact, aici intervine concret diferența substanțială după investiția în panouri fotovoltaice pentru că, pentru mii de gospodării din România care și-au instalat panouri fotovoltaice, relația cu rețeaua electrică se schimbă radical, în sensul în care aceștia nu mai sunt doar consumatori, ci și mici producători de energie. În acest context, sistemul de compensare cantitativă funcționează ca un fel de cont energetic în care ceea ce produci în plus se poate folosi, mai târziu, când consumi mai mult.

Spre deosebire de vânzarea clasică a energiei electrice în rețea, compensarea cantitativă nu presupune facturare sau plăți, ci un schimb direct între energia livrată și cea consumată, în care totul se măsoară în kilowați-oră (kWh), fără echivalent financiar. Pentru sistemele destinate prosumatorilor cu instalații de până la 400 kW pe loc de consum, înregistrați oficial și cu un contract de vânzare-cumpărare semnat cu furnizorul de energie. Important este să amintim că statutul de prosumator implică totodată și accesul la un regim fiscal mai simplu în cazul compensării cantitative, fiindcă nu se plătesc impozite sau taxe pentru energia injectată în rețea, totul rămânând în registrul strict al cantităților.

Cu alte cuvinte, dacă într-o lună de vară panourile solare produc mai mult decât consumul din casă, surplusul intră automat în rețea și este înregistrat de contorul inteligent. În lunile reci, când producția scade și consumul crește, prosumatorul poate folosi din acel „sold” energetic acumulat anterior.

„Dacă în luna iulie am băgat în rețea 300kW și am consumat 100, să zicem, pentru cei 100 plătesc doar taxa de transport și rămân cei 200kW în contul meu pentru consum ulterior. Facturile continuă să vină, îți comunică concret, lună de lună, cât ai consumat și cât a rămas, iar dacă timp de 24 de luni primești, teoretic, o compensare monetară, dar ar trebui să ai o capacitatea foarte mare astfel încât să poți în realitate să primești o sumă substanțială de bani înapoi. Pentru că în rest, investiția inițială se scoate din economiile făcute în sine la facturile la electricitate”, a declarat, pentru Ziare.com, prosumatorul.

În cele din urmă, compensarea se face 1 la 1, ceea ce înseamnă că, pentru fiecare kWh consumat în plus, se scade un kWh din ce s-a livrat anterior în rețea. Este un mecanism de echilibrare care funcționează lunar, dar cu posibilitatea de reportare, iar energia injectată și neutilizată poate fi folosită pe parcursul următoarelor luni, însă doar în limita a 2 ani de la producție. După această perioadă, energia neconsumată dispare din sold, fără a putea fi recuperată.

Alternativ, însă, așa cum a menționat mai sus prosumatorul cu care am stat de vorbă, se poate semna un contract de vânzare-cumpărare și primește bani pentru energia livrată în rețea. Soluția este aplicabilă însă în special celor care aleg din start acest regim, creează nevoia unei evidențe contabile, înregistrare în scopuri de TVA, plata impozitelor, iar prețul este stabilit conform reglementărilor ANRE și a pieței, de regulă la un nivel mai redus față de prețul de consum.

„Dacă ar fi să mă uit pe statisticile de anul trecut, am generat din panouri, 6,66 MW, din care am consumat 3,41, iar 3,25 sunt injectați în rețea. Din rețea, am consumat 1,29 MW, deci dacă din cât am băgat în rețea, adică 3,25, scad consumul, încă mai am vreo 2 MW de consumat în următorii doi ani, și ultierior ar trebui să primesc și ceva bani pe kilowattii rămași. Dar, oricum, vânzarea se face la prețul din contract și nu e o avere, nu vin lunar”, a explicat Constantin.

Avantajul major este că, într-un an echilibrat, o familie poate ajunge la facturi aproape de zero. Atât timp cât consumul este apropiat de producție și este calibrat în funcție de sezon, compensarea funcționează ca un rezervor de energie pe care prosumatorul îl folosește atunci când panourile nu fac față.

Casa Verde Fotovoltaice, programul pus acum pe pauză de Guvern, care a dat bătăi de cap prosumatorilor an de an

Programul Casa Verde Fotovoltaice, gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), a devenit una dintre cele mai accesate surse de finanțare pentru tranziția energetică a gospodăriilor. Dar, dincolo de entuziasmul titlurilor de presă, procesul birocratic are ritmul și particularitățile lui, iar accesarea efectivă a banilor presupune răbdare și documentare.

Potrivit ghidului AFM pentru 2024, programul oferea o finanțare nerambursabilă de până la 20.000 de lei pentru fiecare beneficiar, acoperind maximum 90% din valoarea totală a investiției. Beneficiarul era obligat să suporte diferența de minimum 10% din fonduri proprii, inclusiv eventualele costuri adiționale care nu intră în devizul eligibil. Practic, cu această sumă, un sistem fotovoltaic de 3 kW poate fi instalat cu o contribuție minimă de circa 2.000–3.000 de lei din partea beneficiarului, în funcție de prețul practicat de instalator.

Constantin ne-a transmis că, în 2024, s-a hotărât să apeleze și la programul de subvenții de la stat pentru a-și extinde capacitatea. „Am reușit în cele din urmă să ne înscriem în programul de subvenții, fără să existe nicio automatizare prin care să poată sute de oameni să se înscrie simultan în proces. Există un program de înscriere, pe regiuni, în care se anunță începerea alocărilor de fonduri la anumite zile, la anumite ore. Te înscrii, primești răspuns dacă ai reușit să prinzi loc, în funcție de primul venit, primul servit, iar apoi se dă drumul și la partea în care îți alegi furnizorul cu care vrei să pui panourile, în funcție de selecția de firme care s-au înscris deja să presteze aceste servicii prin Agenția Fondului de Mediu. Aici este la libera alegere pentru oricine”, a mai detaliat acesta.

Firmele se înscriau separat pentru a presta aceste servicii pentru cei care au prins finanțare, iar prosumatorii intrau pe platforma AFM, putând să consulte ofertele acestora. „Compania cu care am lucrat noi a avut o platformă online în care puteai să încarci toată documentația și să îți selectezi și oferta. Nu a fost nevoie să mergi la ei personal cu „dosarul cu șină”. Având în vedere că eu lucrasem deja cu ei, anumite documente deja le aveau la îndemână”.

Cei care doresc să apeleze la finanțare fără să mai fi trecut totuși înainte prin proces trebuie însă să se descurce singuri în relația cu platforma Administrației Fondului de Mediu, urmând ca apoi companiile private care instalează panouri solare să se ocupe de partea logistică. Subvențiile de la Stat nu trec, în niciun fel, prin conturile bancare ale prosumatorilor, ci sunt contractate direct de către operatorii privați.

Specula de culise și problemele cu finanțările prin Casa Verde

Potrivit experienței pe care a împărtășit-o cu noi Constantin, înscrierile la Casa Verde au avut loc după un calendar diferit în funcție de regiunea de dezvoltare de care aparțineau doritorii. „Înscrierile începeau pe la ora 10:00 dimineața, adică trebuia deja să fii autentificat pe platformă, cu contul făcut și actele gata, ținând cont că pentru unele documente e nevoie de timp prealabil pentru a le procura, cum ar fi adeverințe de la Finanțe care să dovedească că nu ai datorii la ANAF și așa mai departe. Procesul decurge repede, dar s-au epuizat toate fondurile suspect de repede, pe de o parte. Pe de altă parte, mie, lucrând în domeniul IT, mi-a fost mai ușor, dar foarte mulți oameni care poate nu erau la fel de familiarizați cu aceste platforme au avut mult mai multe greutăți și au pierdut finanțarea. Pentru regiunea Nord-Est s-au epuizat fondurile în trei minute, în condițiile în care, ca să treci prin toate câmpurile, tot dura cel puțin un minut”, a povestit Constantin.

Acesta ne-a mai relatat că, pentru anul 2024, apăruseră „clone ale site-ului AFM făcute ca să te ajute să te miști mai repede, să te familiarizezi cu platforma. Pentru că, în momentul în care se dădea drumul la fonduri și începea înscrierea, tu trebuia să știi exact cum arată interfața și ce trebuie să faci, să nu stai în momentul acela să te dumirești pentru că pierzi secunde, minute, și până la urmă pierzi și finanțarea din cauza asta. Site-urile astea cronometrau cât timp îți iau să treci prin tot procesul de înscriere”, a completat acesta.

Un alt „business” care a apărut în penumbra înscrierii în programul ”Casa Verde” a fost creat de persoane care au pus anunțuri pe site-uri de publicitate potrivit cărora cereau un comision de circa 4-500 de lei pentru a înscrie alte persoane în platforma AFM. „Majoritatea erau țepe. Nici măcar nu puteau garanta că vor reuși să te înscrie, dar cu siguranță mulți oameni au picat în plasa aceasta”, a completat acesta.

După validarea dosarului, AFM publica lista solicitanților acceptați, care trebuie să semneze contractul de finanțare și să aleagă un instalator autorizat din lista publicată de instituție, iar după finalizarea lucrărilor, instalatorul transmite către AFM toate documentele necesare decontării. Aceste decontări pot să și întârzie, iar procedurile pot varia în funcție de rigurozitatea instalatorului, pe lângă faptul că eventualele modificări ale documentației sau erorile de înregistrare pot duce la respingerea cererii. AFM nu acceptă rectificări după termenul de depunere, iar reluarea procedurii presupune înscrierea într-o sesiune viitoare.

În 2024, fondurile totale alocate pentru acest program au fost de peste 1,7 miliarde de lei, iar interesul a fost unul record: în unele regiuni, sumele disponibile s-au epuizat în primele minute de la deschiderea platformei. Acest lucru a reaprins discuțiile despre necesitatea unui sistem mai echitabil de înscriere – posibil prin loterie sau etapizare – și despre profesionalizarea listei de instalatori, care în unele cazuri au înregistrat întârzieri mari sau deficiențe de execuție.

Soarta programului ”Casa Verde Fotovoltaice” în 2025: finanțare suspendată și prețuri mai ridicate pentru panourile „la liber”

Pe fondul măsurilor de austeritate luate vara aceasta de Guvern, care au dus la suspendarea temporară și a programului ”Rabla”, ”Casa Verde Fotovoltaice” a fost pus complet pe pauză, ministra Mediului, Diana Buzoianu, declarând recent într-o intervenție televizată la Digi24 că cel mai probabil nu se va relua finanțarea în acest an, dar că urmează să fie analizat de minister.

„Noi avem astăzi peste 20 de programe AFM care trebuie să fie analizate. Toate vor fi analizate până la asumarea programului 2 de măsuri și vom veni cu o decizie pentru toate. De exemplu, ”Casa Verde” este unul dintre programele foarte urmărite și așteptate de români. Suntem astăzi în discuție cu ministrul Fondurilor Europene, pentru că, pentru fotovoltaice, există inclusiv bani din PNRR și atunci, evident, în același an nu putem să lansăm același program cu exact același obiect, dar la ministere diferite. Așa era planul. Prin PNRR există inclusiv programul pentru stocare, deci iată că pentru acolo avem așa cum a fost scris prin PNRR, există deja prevăzut acest aspect. În PNRR este vorba de persoane vulnerabile, care au nevoie de asta. Un program ale cărui vouchere se termină în 2 minute este clar că nu e un program care e gândit foarte bine. Dacă tot aducem vouchere pentru anumite industrii, trebuie să ajungă acolo unde este cu adevărat nevoie de ele”, a declarat Diana Buzoianu pe 26 iulie.

Problema și mai mare pentru românii care își doresc să devină prosumatori nu este însă doar lipsa de acces la subvenții din partea statului, care în trecut au făcut ca numărul producătorilor casnici de energie să crească exponențial, dar și faptul că, odată cu majorarea TVA la 21%, de la 1 august 2025, TVA aplicată panourilor fotovoltaice și bateriilor va duce la scumpirea sistemelor solare cu circa 12%, potrivit estimărilor făcute de mai multe companii private din domeniu. Așadar, cei care vor dori anul acesta să își instaleze fotovoltaice, nu vor avea de ales decât să scoată din buzunar o sumă care începe de la circa 20.000 – 35.000 de lei dar urcă până la cel puțin 50.000 pentru un sistem de 5-6 kW.

