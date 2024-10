Un an și jumătate întârziere pentru centralele pe gaze care ar trebui să înlocuiască Complexul Oltenia. Cum se justifică oficialii din Ministerul Energiei

Proiectele de centrale electrice pe gaze care să înlocuiască producția de energie electrică din cărbune la Complexul Energetic Oltenia sunt în întârziere cu un an și și jumătate, potrivit declarațiilor secretarului de stat în Ministerul Energiei, Casian Nițulescu.

„Complexul Energetic Oltenia a demarat un plan de restructurare într-un moment neprielnic pentru el, la începutul anilor 2020. Trecerea de la lignit, un combusitiil poluant, la gaze naturale, agreată de toți – da, suntem în întârziere, probabil se va întârzia cu un an și jumătate față de termenul de implementare, sau, dacă se grăbesc, poate întârzierea ser va reduce la un an. Mai puțin de un an, eu nu văd cum”, a spus Casian Nițulescu, la o conferință pe teme energetice, potrivit Economica.net.

Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia presupune închiderea treptată a grupurilor pe cărbune și construcția de parcuri fotovoltaice cu o capacitate de 735 MW și de centrale pe gaze, una la Turceni, de 475 MW și alta la Ișalnița, de 850 MW, mai arată sursa citată.

Burduja a promis o altă centrală pe gaze naturale, la Ișalnița

Ultima declarație referitoare la aceste proiecte a fost făcută de ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Acesta a promis punerea în funcțiune a noii centrale pe gaze naturale de la Ișalnița până la sfârșitul anului 2027, după ce termenul inițial de finalizare fusese mai 2027.

Ads

„La Ișalnița este prevăzută o nouă centrală pe gaz, de 850 MW, o investiție de 560 de milioane de euro, din care peste 200 de milioane reprezintă banii nerambursabili din Fondul pentru Modernizare. Contractul de proiectare și execuție este deja în faza de licitație publică și anticipăm semnarea contractului până la finalul acestui an, cu termen de punere în funcțiune până la sfârșitul anului 2027″, a spus Burduja, cu ocazia unei vizite la Ișalnița. Proiectul de la Ișanița este derulat împreună cu Alro Slatina. În ceea ce privește centrala pe gaze de la Turceni, proiect care este derulat împreună cu Tinmar Energy, proiect care a fost demarat înainte de cel de la Ișalnița, nu au apărut actualizări.

Ads